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В России заявили об уничтожении харьковского «куста» предприятий украинского ВПК

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Черный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
Черный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом.
Источник изображения: © Aris Messinis

На данный момент можно говорить об уничтожении в ходе российской спецоперации харьковского «куста» предприятий украинского военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

По его словам, ликвидированы Завод имени Малышева, Харьковский тракторный завод, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и ряд научных предприятий и институтов. «Судя по всему, на этом полный цикл производства танков на Украине перестал существовать, так же как и самолетов семейства Ан-72/74», — отметил автор.

Фролов уверен, что возможности украинской стороны в области атомной энергетики существенно подорваны в связи с разрушениями Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт».

Автор напомнил, что, кроме Харьковской области, предприятия украинского ВПК ликвидировались во Львовской, Киевской и Херсонской областях.

«В то же время ряд украинских оборонных предприятий вообще не понесли ущерба, включая такие знаковые, как "Южмаш" и "Мотор Сич". Причины этого неизвестны, вероятно, многое будет зависеть от дальнейшего хода боевых действий», — отметил Фролов.

В марте эксперт заявил, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Стрела-10М» и переносные ЗРК «Игла-1», которые Словакия может передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), на фоне уже полученного Киевом оружия от западных стран являются «статистической погрешностью».

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Страны
Россия
Словакия
Украина
Продукция
Игла ЗРК
Стрела-10
Компании
Завод им. Малышева
Мотор Сич
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