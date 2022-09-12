Новый военный заказ сделает польский парк американских боевых вертолётов Apache вторым по величине в мире

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Польша заявила, что планирует закупить до 96 ударных вертолетов Boeing AH-64E Apache, которые заменят ее устаревающий парк из примерно 30 боевых вертолетов Ми-24. Несколько позже эта цифра увеличится ещё на несколько машин. Это также сделает Польшу вторым по величине владельцем AH-64 Apache в мире после армии США.

Эта новость отражает более широкий рост польских военных расходов на несколько миллиардов долларов. Только в этом году власти Польши объявили о закупке 48 легких боевых самолетов FA-50 и 180 танков К2 из Южной Кореи, а также 250 танков M1A2 SEPv3 Abrams из США. Это следует за другими крупными программами закупок в последние годы, включая заказ на 32 истребителя F-35 Joint Strike Fighter.

Заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак первым сделал объявление о сделке Apache.

В данный момент польская армейская авиация продолжает использовать свои Ми-24Д/В, некоторые из которых в прошлом участвовали в операциях в Ираке и Афганистане. Эти вертолеты прошли модернизацию, в том числе получили совместимость с очками ночного видения и улучшенное навигационное оборудование, чтобы сохранить их жизнеспособность до тех пор, пока не появится замена.

Подвариант V6 AH-64E — одна из самых современных конфигураций Apache. Армия США находится в процессе приведения своего парка AH-64E в соответствие с этим стандартом, который включает в себя множество улучшений и новых возможностей, помимо улучшенной способности совместной работы с беспилотными летательными аппаратами. По сравнению с более ранними AH-64E, типы V6 имеют расширенный набор датчиков, а также системы связи и каналы передачи данных, которые улучшают их способность обнаруживать и поражать цели, особенно во время операций над водой.

Пока неясно, может ли какой-либо из дополнительных 64 Apache, которые в настоящее время хотят купить власти Польши, быть предназначен для замены других типов вертолётов. Какова может быть общая цена значительно расширенного заказа, также неизвестно. Ожидается, что недавний план Австралии купить 29 вертолетов AH-64E будет стоить около 3,8 млрд долларов, что может приблизить польскую сделку к 12,5 млрд долларов, в зависимости от деталей полного пакета.