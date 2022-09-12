Эксперт с Тайваня: Россия может получать китайское оружие через Северную Корею

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Основным поставщиком вооружений для КНДР является Пекин. Это означает, что Россия может получать китайское оружие через Северную Корею.

Такое мнение высказал руководитель отделения дипломатии тайваньского Тамканского университета Чэн Циньмо в интервью базирующей в США радиостанции Sound of Hope, вещающей на китайском языке.

Оружие Северной Кореи в основном по-прежнему завозится из Китая, поэтому покупка у КНДР означает, что Пекин таким образом помогает России пополнить свое вооружение

- считает эксперт с Тайваня.

С данным мнением согласен и доцент технологического университета Тайбэя У Цзяньчжун. Он считает ошибкой недооценку роли Пекина в конфликте России и Украины. При этом эксперт предполагает, что Китай не станет оказывать РФ военную помощь напрямую, а будет делать это через Пхеньян. Он считает, что использование КНР такого «обходного маневра» объясняется введенными западными странами ограничениями на экспорт технологий.

Чэн Циньмо отмечает, что Китай не только сам без лишней огласки помогает РФ, которая ведет спецоперацию на Украине, но и оказывает влияние на другие страны, чтобы они также поддерживали Россию, а не становились на сторону Запада. В частности, считает он, именно с такой целью китайский лидер Си Цзиньпин посетил с визитом Казахстан, который имеет тесные экономические связи как с РФ, так и с западными странами.

Специальная военная операция на Украине длится уже более полугода. В связи с этим, американское разведывательное сообщество посчитало, что Россия начала испытывать дефицит боеприпасов, поэтому якобы решила закупить ракеты и артиллерийские снаряды в КНДР.