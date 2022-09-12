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Интерфакс-АВН

Министр обороны Армении провел переговоры в Пентагоне

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Сурен Папикян
Сурен Папикян.
Источник изображения: verelq.am

Ереван. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Повестку армяно-американского сотрудничества в области обороны обсудили на встрече в Пентагоне министр обороны Армении Сурен Папикян и замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль.

"На встрече Папикян и Каль обсудили всю повестку сотрудничества Армении и США в области обороны. Достигнуты договоренности по углублению сотрудничества в миротворческих миссиях, в сферах военного образования, военной медицины и других областях", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Папикян рассказал Калю о сформировавшейся вокруг Армении военно-политической ситуации, обстановку на армяно-азербайджанской границе.

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Страны
Армения
США
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