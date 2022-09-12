Барражирующие боеприпасы семейства Hero.

Продолжая тему барражирующих боеприпасов семейства «Хиро» (Hero), открытую в первой части, рассмотрим ряд вопросов, связанных непосредственно с применением этой категории вооружений.

Тактика применения барражирующих боеприпасов

По данным производителя, процедура развертывания систем «Хиро» сравнительно проста. В зависимости от конструкции боеприпасы запускаются либо из портативного контейнера, либо с использованием многофункциональной ПУ, установленной на боевой платформе. Полет барражирующего боеприпаса (ББ) к району цели происходит автономно по траектории и высоте, заданной стрелком (оператором).

Схема боевого применения ББ «Хиро»

Оказавшись в районе цели, боеприпас переходит в круговой полет. При этом, датчики «Хиро» могут задействоваться для обнаружения и идентификации целей с безопасного расстояния. На своем блоке управления (защищенный планшет) в режиме реального времени стрелок наблюдает за изображением, генерируемым видеокамерой или тепловизором, и ориентирует их в пространстве по мере необходимости.

Если потенциальная цель идентифицирована, оператор с помощью сенсорного экрана указывает направление и угол сближения, способ подрыва (дистанционный или удар) и нажатием кнопки инициирует атаку. Когда это будет сделано, на экране появится символ прерывания. Далее стрелок может продолжить наблюдать за атакой вживую. При необходимости – если, например, к цели приближаются гражданские лица, которым не следует причинять вред – оператор может прервать атаку даже за несколько метров до цели, нажав символ отмены.

Блок управления

Благодаря X-образной конструкции крыльев, ББ «Хиро» обладают чрезвычайной маневренностью, позволяющей в полете выполнять крутые виражи на очень коротких дистанциях. В результате, после нажатия символа отмены система возвращается на свой эшелон барражирования и, таким образом, переводится в состояние, пригодное для возобновления заходов на цель или выполнения других приказов.

В качестве альтернативы, боеприпасы после старта автономно добираются до целевой области, где принимаются на управление другим военнослужащим. В итоге, даже небольшие подразделения, например группы специального назначения, могут получить значительную огневую мощь без необходимости самостоятельно доставлять оружие в район своих действий.

Помимо того, для борьбы с несколькими целями одним оператором на управление могут быть взяты последовательно несколько систем, барражирующих на разных высотах. В зависимости от ситуации может осуществляться и одновременное управление ББ. Для сравнения, подобная возможность атаки нескольких целей предлагается либо более крупными самолетами (истребителями), либо ударными БПЛА класса MALE. При этом, приемы их обнаружения и защиты от них отработаны много лучше, чем тактика противодействия малозаметным барражирующим боеприпасам.

Модульность

Конструкция семейства «Хиро» имеет модульную структуру, позволяющую легко заменять или интегрировать определенные компоненты по запросу клиента. Так, Корпус морской пехоты США в середине 2021 года в рамках конкурса «Органическая высокоточная огневая установка» (Organic Precision Fire Mounted, OPF-M) выбрал версию Hero-120, в которую планируется интегрировать боевую часть ПТУР FGM-148F «Джавелин».

Старт из переносного контейнера

Индивидуальная связь с дроном также может осуществляться с использованием уже внедренных радиосистем и на нужных диапазонах частот, для чего UVision оснащает ББ «Хиро» соответствующими коммуникационными модулями. Последнее представляется разработчикам актуальным, поскольку современное и перспективное снаряжение военнослужащих западных армий (например, система «Пехотинец будущего» бундесвера) обычно имеют в своем составе радиосредства и соответствующее интеллектуальное устройство (компьютер). Подобное оснащение несет практически каждый солдат или каждый передовой авиационный наводчик, или каждая группа объединенной тактической огневой поддержки. В результате должным образом подготовленный личный состав сможет взять на себя управление барражирующим боеприпасом, уже находящимся в воздухе, и атаковать назначенные цели без необходимости носить с собой тяжелое оборудование.

Боевая подготовка

Свою основную компетенцию инженеры UVision видят в управляющем программном обеспечении и авионике, которые обеспечивают особенно простое обслуживание и управление ББ. По словам Л.Ариса, продолжительность подготовки обычных солдат уверенному управлению «Хиро» в условиях стресса не превышает двух недель. Поддержание навыков осуществляется также легко, экономично и мобильно. Все необходимое оборудование для тренировок помещается в один чемодан и включает ноутбук, блок управления и пусковую установку.

Поскольку взаимодействие солдат с ББ в бою ограничивается практически только управлением системой, а именно: контролем сенсоров и решением, следует ли и какую цель атаковать – обучение и тренировки также целесообразно сосредоточить на этих аспектах. В результате, в большинстве случаев выполнение самих запусков ББ и их полетов не требуется. Полет ББ и тактические сценарии легко моделируются на ноутбуке инструктора, где отображаются как элементы тактической обстановки, так и влияние факторов окружающей среды.

Пусковая на автомобильном шасси

Эффективность

В ходе январского брифинга для прессы с целью иллюстрации возможностей семейства «Хиро» прошла демонстрация нескольких видеороликов реальных полетов Hero-30, Hero-120 и Hero-400EC. Модели показали точность поражения цели менее одного метра.

Среди прочих, демонстрировалось видео, на котором ББ, стартовавший с плавучей платформы, поразил цель, находящуюся на скоростным катере. При этом, сам катер двигался с большой скоростью в зоне с подавленными сигналами системы GPS. Разведка катера в море велась с использованием тепловизора. Затем с помощью оптического канала сенсорной системы «Хиро» оператор идентифицировал цель (чемодан), после чего управлял атакой. Несмотря на высокую скорость катера, «Хиро» попал в чемодан с высокой точностью.

Согласно комментариям представителей производителя, показанная боевая эффективность достигается за счет высокой маневренности ББ и высокой конечной скорости его захода на цель (более 300 км/ч). Это позволяет системе вооружения приближаться и поражать движущиеся цели (включая автомобили) сзади.

Кроме того, был показан тестовый сценарий, в котором Hero-30 атаковал только одну из двух целей, расположенных рядом на расстоянии 7 м и имитировавших людей. По словам спикера, испытание прошло успешно. Специалисты полагают, что для ББ семейства «Хиро» не представляет проблему даже попадание в отдельные окна здания.

Таким образом, представленное семейство барражирующих боеприпасов рассматривается немецкими и израильскими специалистами, как действенное и мощное средство поражения, способное открыть новые возможности для современных вооруженных сил во всех сценариях боя. Компания UVision активно и удачно продвигает свою продукцию на западные рынки. С середины 2022 года намечен старт производства систем «Хиро» для нужд ВС США и интеграция по требованию КМП США модели Hero-120 с минометной системой LAV-25.

В рамках сотрудничества с «Райнметалл» израильтяне намерены закрепиться на рынках Европы. Считается, что партнеры смогут удачно дополнять друг друга. UVision предлагает апробированные и готовые к продажам технологии ББ. В свою очередь «Райнметалл» обладает обширными знаниями рынка. Дополнительно, немецкая сторона возьмет на себя вопросы квалификации и соответствия европейским стандартам и стандартам НАТО. Рассматривается возможность интеграции семейства «Хиро» с пилотируемыми и беспилотными платформами производства «Райнметалл». Конкретно, речь шла о БМП «Линкс» (Lynx) и наземном робототехническом комплексе «Мастер миссий» (Mission Master).

К выше изложенному следует добавить, что в ноябре 2021 года пресс-секретарь Федерального ведомства по вооружениям, информационным технологиям и использованию бундесвера (BAAINBw), выступая перед немецкими СМИ, сообщила, что ведомству поручено провести исследование в области барражирующих боеприпасов. Работы, которые продлятся несколько лет, включают обзор глобального рынка. Свой вклад в мероприятие внесут эксперты из немецкой промышленности и бундесвера. Результаты ожидаются во второй половине ноября 2023 года. Итогом должен стать план внедрения этой категории оружия в ВС Германии. Другие детали и направленность исследования засекречены.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de