В Пентагоне сообщили, что вошло в новый пакет военной помощи США Украине

В него, частности, вошли дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, новая партию противорадиолокационных ракет HARM, четыре гаубицы калибра 105 мм

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Власти США в рамках очередного пакета военной помощи передадут Киеву дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, новую партию противорадиолокационных ракет HARM, четыре гаубицы калибра 105 мм. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Пентагона.

Помимо этого, США поставят Украине 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 100 бронеавтомобилей, более 5 тыс. противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, тысячу 155-мм снарядов для дистанционного минирования, дополнительные гранатометы и стрелковое оружие, медицинские бронеавтомобили и системы ночного видения. Общий объем нового пакета помощи составит $675 млн.