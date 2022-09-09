Войти
ТАСС

В Пентагоне сообщили, что вошло в новый пакет военной помощи США Украине

112
0
0
Штаб-квартира Министерства обороны США
Штаб-квартира Министерства обороны США.
Источник изображения: AP Photo/Patrick Semansky

В него, частности, вошли дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, новая партию противорадиолокационных ракет HARM, четыре гаубицы калибра 105 мм

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Власти США в рамках очередного пакета военной помощи передадут Киеву дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, новую партию противорадиолокационных ракет HARM, четыре гаубицы калибра 105 мм. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Пентагона.

Помимо этого, США поставят Украине 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 100 бронеавтомобилей, более 5 тыс. противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, тысячу 155-мм снарядов для дистанционного минирования, дополнительные гранатометы и стрелковое оружие, медицинские бронеавтомобили и системы ночного видения. Общий объем нового пакета помощи составит $675 млн. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Похожие новости
22.08.2022
«Технически снаряды HIMARS - легкая цель для С-300 и С-400»
22.08.2022
Новая значительная американская военная помощь Украине
18.08.2022
Министр обороны Украины: Ответственно заявляю, что мы не потеряли ни одной установки HIMARS
04.08.2022
США пытаются оправдать удары Украины по Еленовке, считают в Минобороны
03.08.2022
На Украину прибыли еще четыре американские РСЗО HIMARS
03.08.2022
"Хаймарсизацию" назвали угрозой для ВСУ
10.03.2020
Польша закупила у США военную технику на $100 млн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 02:08
  • 31249
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 22:01
  • 1
В рамках проекта "Все для победы" за три месяца удалось собрать более 1,5 млрд рублей
  • 08.09 21:41
  • 142
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 08.09 20:17
  • 1
Российский смертоносный «Маркер» станет носителем до 16 квадрокоптеров-камикадзе
  • 08.09 19:47
  • 5
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 18:16
  • 2
ВСУ пошли в наступление под Харьковом после провала под Николаевом
  • 08.09 17:38
  • 1
Эстония готовит диверсионный пояс на границе с Россией
  • 08.09 17:31
  • 1
Путин заявил, что Украина с неясной целью угрожает ядерной безопасности обстрелами ЗАЭС
  • 08.09 17:29
  • 1
На Запорожье не исключили остановку ЗАЭС из-за обстрелов
  • 08.09 17:26
  • 1
Минобороны показало кадры боевой работы «Градов» в зоне спецоперации
  • 08.09 17:04
  • 1
Рябков: РФ готова справляться с вызовами из-за поставок Киеву дальнобойных вооружений
  • 08.09 10:45
  • 1
В России создан беспилотник, способный садиться на надводные суда даже в шторм
  • 08.09 09:41
  • 73
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 08.09 09:19
  • 1
Чем обернется атака ВСУ в Харьковской области
  • 08.09 09:13
  • 1
Эрдоган заявил, что не поддерживает провокационный курс Запада по Украине