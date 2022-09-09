Захарова: Запад реализует на Украине глобальную коррупционную схему с поставками оружия

По словам официального представителя МИД РФ, часть этих средств отправляют на Украину, а часть легализуют через киевский режим, возвращая обратно в западные банки

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Запад использует Украину для реализации глобальной коррупционной схемы по выделению колоссальных средств на поставки оружия Киеву и разделом их между своими компаниями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Это часть глобальной коррупционной схемы о выделении колоссальных средств из бюджетов западных так называемых демократий и дележки их среди своих компаний", - сказала она.

Часть этих средств, по словам Захаровой, отправляют на Украину, а часть легализуют через киевский режим, возвращая обратно в западные банки. "Мы это видели неоднократно на примере других государств, других регионов мира. Теперь эта схема отрабатывается на Украине", - отметила дипломат.

Захарова напомнила слова министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт о том, что Германия достигла своего предела в поставках оружия Украине. "Не достигли предела человеческие ресурсы, не германские, а украинские, - указала Захарова. - Им все равно, сколько людей там погибнет". При этом Западу, по слова официального представителя МИД, не все равно, сколько у них останется оружия для самих себя, сколько на это будет потрачено средств тоже, возможно, не все равно. "Это же где-то там. Это славяне, а мы знаем, какую роль исторически славянам отводили на Западе", - заключила она.