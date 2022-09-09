Суд отказал Минпромторгу РФ во взыскании с "Туполева" 5,8 млрд руб. за срыв сроков разработки модернизированного "стратега" Ту-160М

Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Арбитражный суд Москвы в четверг отклонил иск Минпромторга РФ о взыскании 5,8 млрд рублей неустойки с компании "Туполев" за срыв сроков создания глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М "Белый лебедь".

"В иске отказать полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Другие данные о заседании пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что иск к "Туполеву" на эту сумму Минпромторг подал 13 января, на следующий день после первого полета построенного "с нуля" Ту-160М, взлетевшего с аэродрома Казанского авиазавода (филиал "Туполева", входит в ОАК).

Взыскиваемые денежные средства представляют собой неустойку по госконтракту от 28 декабря 2015 года.

Согласно открытым данным, этот контракт был заключен Минпромторгом и "Туполевым" на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию опытного образца и подготовке производства Ту-160М.

По данным источника "Интерфакса", неустойка начислена за просрочку выполнения обязательств по госконтракту.

Как сообщал "Интерфакс", в мае 2015 года президент РФ поручил возобновить на Казанском авиазаводе строительство стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", серийное производство которых было прекращено в 1990-х годах.

Способные нести ядерное оружие бомбардировщики строятся в новом облике - Ту-160М. Внешне они не будут отличаться от базовых Ту-160, но их боевые возможности существенно увеличатся за счет расширения спектра вооружения и оснащения новыми двигателями - НК-32 второй серии, которые позволят увеличить дальность полета на 1 тыс. км.

Контракт на поставку первой партии из 10 самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый был подписан 25 января 2018 года. Ранее в Минобороны РФ сообщали о планах заказать 50 таких машин, а также модернизировать все 16 находящихся на вооружении "стратегов" и привести их к облику Ту-160М.

Первый опытный Ту-160М "Игорь Сикорский" был создан на базе строевого самолета, его первый полет состоялся 2 февраля 2020 года, 12 января 2022 года взлетел первый Ту-160М, построенный "с нуля".