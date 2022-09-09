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ЦАМТО

Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму 675 млн. долларов

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 8 сентября. Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (Ukraine Defense Contact Group) на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Вчера президент одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 млн. долл.", – заявил Л.Остин.

По информации газеты Washington Post, в этот пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, различные транспортные средства и другое военное оборудование.

Общий объем военной помощи, выделенной Украине администрацией Байдена, уже превысил 10 млрд. долл., отмечает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
HIMARS
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