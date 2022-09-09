Партия новых зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» поступила в части ПВО Восточного военного округа

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Партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" поступила на вооружение подразделений ПВО Восточного военного округа. Как заявили в Минобороны, техника поставлена в рамках гособоронзаказа.

Военные ВВО получили новые ЗРК "Тор-М2", комплексы уже поставлены и осваиваются расчетами. Количество переданной военным техники не сообщается, отмечается, что поставка прошла в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Не исключено, что часть новых ЗРК может попасть в зону СВО при ротации подразделений ПВО.

(...) в ВВО поступила партия новых ЗРК "Тор-М2". Комплекс является представителем нового поколения боевых средств ПВО малой дальности. Отличается повышенной эффективностью при отражении налётов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия

- говорится в сообщении.

Отметим, что ЗРК "Тор-М2" и "Бук-М3" являются основными противовоздушными комплексами, применяемыми в ходе специальной военной операции на Украине непосредственно для прикрытия наступающих войск. В основном данные комплексы работают в паре, где "Тор-М2" также выполняет задачу прикрытия более мощного и дальнобойного "Бук-М3".

Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" является всепогодным комплексом ближнего боя. Он способен прикрыть стратегические объекты от крылатых ракет, ракет систем залпового огня, а также барражирующих боеприпасов и беспилотников. Это глубоко модернизированный комплекс семейства "Тор", отличающийся от предыдущих моделей применением новой ракеты 9М338К. Кроме того на боевой машине увеличен возимый боекомплект с 8 до 16 ракет. Дальность обнаружения воздушных целей - до 32 км, дальность поражения - до 15 км.