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США отправили Украине высокоточные снаряды Excalibur

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Американский 155-мм корректируемый активно-реактивный снаряд М982А1 Excalibur Increment Ib (DA58) при подготовке к стрельбе при испытаниях перспективной 155-мм/58 дальнобойной самоходной гаубицы ХМ1299 ERCA на полигоне в Юма (штат Аризона), 19.12.2021
Американский 155-мм корректируемый активно-реактивный снаряд М982А1 Excalibur Increment Ib (DA58) при подготовке к стрельбе при испытаниях перспективной 155-мм/58 дальнобойной самоходной гаубицы ХМ1299 ERCA на полигоне в Юма (штат Аризона), 19.12.2021.
Источник изображения: Ana Henderson / армия США

США отправили Украине высокоточные 155-миллиметровые снаряды M982 Excalibur. Об этом со ссылкой на бюджетный документ, опубликованный в августе, который ранее не разглашался, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что поставки оружия предусмотрены утвержденным конгрессом США пакетом военной помощи на общую сумму 92 миллиона долларов.

Издание пишет, что дальность полета снаряда M982 Excalibur оценивается в 40,5 километра, а круговое вероятное отклонение — в два метра. Отмечается, что впервые это оружие использовалось в 2007 году в Ираке для уничтожения террористов.

В августе Politico со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что США намерены поставить Украине управляемые снаряды M982 Excalibur.

В том же месяце директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что худшим сценарием развития событий на Украине станет поставка Киеву все более новых и смертоносных вооружений.

Культура отмены

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
США
Украина
Продукция
M982 Excalibur
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