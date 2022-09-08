В России создан беспилотник, способный садиться на надводные суда даже в шторм

В России создан беспилотник, способный садиться в шторм

В рамках проходящего Восточного экономического форума была проведена презентация летательного аппарата — беспилотника, оснащенного комплексом из программных и аппаратных решений, позволяющим ему осуществлять точную посадку на суда или военные корабли даже в условиях шторма с сильным волнением.

Суть работы комплекса автоматического взлета и посадки заключается в том, что как на носу, так и в корме обеспечивающего судна устанавливаются два специальных маяка с интегрированным акселерометром, которые передают беспилотнику текущий крен, а также дифферент корабля. В свою очередь программное обеспечение на борту летательного аппарата обрабатывает полученные данные и на основе математических моделей корректирует его положение в воздухе для посадки. Пока данный беспилотник способен нести максимальную нагрузку порядка 3,5 килограмма, но в планах разработчика (проектный отдел авиакомпании «Прогресс») оснастить его системами целеуказания и наделить возможностью сброса или запуска боеприпасов различного типа общей массой около 100 килограммов, что сделает его ударным аппаратом. Здесь нужно отметить, что представленный на близком к завершению ВЭФ перспективный беспилотник уже применяется при поиске отделяющихся элементов и частей ракет, которые запускаются с космодрома Восточный.