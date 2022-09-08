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ТАСС

В ФРГ заявили о достижении предела в поставках Украине оружия из запасов бундесвера

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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
Источник изображения: © REUTERS, Annegret Hilse

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт отметила, что страна не ослабит усилий по поддержке Украины

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. ФРГ достигла предела возможностей в поставках Украине оружия из запасов бундесвера (ВС ФРГ). Об этом заявила в среду министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая на пленарном заседании Бундестага.

"Мы не ослабим усилий по поддержке Украины. Мы передали [Украине] невероятно много из запасов бундесвера", - сказала она. "Но я говорю здесь также очень ясно: мы достигли тут предела", - добавила Ламбрехт.

"Мы продолжим поддерживать Украину, но всегда будем следить за тем, чтобы не было односторонних шагов со стороны Германии. С нами такого не будет. Здесь всегда очень важно координировать свои действия с союзниками", - подытожила министр.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 23 августа сообщил о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T, 10 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников. Оружие будет передано в 2023 году, а некоторые виды техники, возможно, раньше.

17 августа правительство ФРГ опубликовало обновленный перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает, в частности, 15 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T и три реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars. Кроме того, ФРГ намерена передать Украине 20 ракетных установок калибра 70 мм на специальных автомобилях, 2 000 ракет и 60 200 патронов калибра 40 мм. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 57 позиций, в перечне запланированных значится еще 27.

26 июля министр обороны ФРГ заявила, что Германия поставила Украине обещанные РСЗО типа Mars II. 29 июля Минобороны Германии сообщило, что Берлин направит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть единиц техники будут поставлены в текущем году, остальные - в следующем. Также Украина получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц. 

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