Литва вооружит ВСУ американскими буксируемыми 105-мм гаубицами М101 времён Второй мировой войны

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Украинская армия получит на вооружение американскую буксируемую гаубицу калибра 105 мм времен Второй мировой войны. Поддержать Киев поставками старых орудий решила Литва. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны республики.

В последне время поток вооружений и боеприпасов на Украину иссяк, большинство европейских стран прекратило поставки военной помощи Киеву, отделываясь небольшими партиями боеприпасов, в основном стрелковых калибров. Киев же, в свою очередь, требует поставок тяжелых вооружений, танков и артиллерии, САУ и РСЗО, количество которых стремительно сокращается в результате уничтожения российскими войсками.

На этом фоне Литва, как один из самых преданных спонсоров режима Зеленского, решила поддержать украинскую армию поставкой гаубиц, имеющихся в наличии. Ну и которых отдать не жалко. Для этого из арсеналов Министерства обороны Литвы были вытащены старые американские 105-мм гаубицы М101. Как заявили в Вильнюсе, Украина нуждается в непрерывных поставках оружия, иначе она может проиграть российской армии. В связи с этим "пауз в снабжении Киева делать нельзя".

Литва продолжает материально поддерживать Вооруженные силы Украины. Наши 105-мм гаубицы направляются в Украину

- говорится в сообщении литовского военного ведомства.

Какое количество гаубиц передает Литва неизвестно. Данные гаубицы Литва когда-то получила от Дании, всего было передано 72 орудия, из них 18 на запчасти. По последним данным, на складах литовской армии могло находиться примерно 50 орудий.

105 mm Howitzer M101 — американская гаубица периода Второй мировой войны, серийно выпускалась с 1941 года, состояла или до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира. Калибр - 105 мм, расчет 8 человек, дальность стрельбы - 11 тысяч метров, темп - 4-5 выстрелов в минуту, масса - 2260 кг.