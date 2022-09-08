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США провели пуск МБР Minuteman III

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Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III во время испытаний
Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III во время испытаний.
Источник изображения: Global Look Press

Утром в среду, 7 сентября, в Соединенных Штатах провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-30G Minuteman III. Об этом сообщила база Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния, передает ТАСС.

«Командование глобального удара ВВС США провело эксплуатационное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом», — говорится в сообщении Космических сил США, размещенном в Twitter.

Ракета шахтного базирования Minuteman III, которая состоит на вооружении с 1970 года, остается единственной МБР шахтного базирования в арсенале США.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер анонсировал испытательный пуск МБР Minuteman III, который несколько раз переносили из-за напряженности в отношениях с Москвой и Пекином.

В апреле стало известно, что новая американская ракета, которая заменит Minuteman III, получила обозначение LGM-35A Sentinel. Военные начнут получать LGM-35A с 2029 года.

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Китай
Россия
США
Проекты
Minuteman
Военные учения
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