Первую в истории современной России миссию на Луну перенесли на 2023 год

«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако вот уже семь лет запуск переносят.

Источник в ракетно-космической отрасли ранее сообщил, что прибор, необходимый для мягкой посадки автоматической станции "Луна-25", признан не соответствующим требованиям технического задания по точности

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Запуск аппарата "Луна-25" перенесен на 2023 год. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на полях Восточного экономического форума.

"Да, к сожалению", - сказал Борисов в ответ на вопрос, перенесена ли на 2023 год миссия "Луна-25".

В июле источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что прибор, необходимый для мягкой посадки автоматической станции "Луна-25" (доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР производства концерна "Вега" госкорпорации "Ростех"), признан не соответствующим требованиям технического задания (ТЗ) по точности, поэтому запуск, скорее всего, будет перенесен как минимум на 2023 год.

"Луна-25" должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Выступая на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание", Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, рассказал, что отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября. Позже в госкорпорации сообщали, что в подмосковном Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) прошли тепловакуумные испытания космического аппарата "Луна-25".

Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

VII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.