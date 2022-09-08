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Интерфакс-АВН

В МИД РФ заявили о наличии сигналов США о готовности к диалогу по ДСНВ

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Сигналы Вашингтона о готовности к диалогу по договору СНВ не подкрепляются практическими шагами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы слышим поступающие из Вашингтона сигналы о том, что там вроде как есть соответствующая готовность, но эти сигналы не подкрепляются практическими действиями", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Они сопровождаются, среди прочего, упоминаниями о том, что в лице России США должны иметь ответственного партнера", - добавил замминистра.

"Второе, то что в последнее время, в последние дни буквально появилось, это отсылка к тому, что готовность продолжить работу в этой сфере завязывается на возобновлении инспекций в рамках ДСНВ", - добавил высокопоставленный дипломат.

"Ряд объектов, подлежащих инспектированию по ДСНВ, нами выведен на временной основе из-под применения соответствующих положений по причине того, что мы не чувствуем готовности США обеспечивать на паритетной основе прием наших инспекционных групп", - сказал Рябков.

"Не говоря уже о том, что ковидная ситуация и связанные с этим вопросы дают о себе знать по-прежнему и требуют урегулирования. Я меньше всего хотел бы сейчас обращаться к конкретике тех сигналов, которыми мы в данной сфере с американцами обмениваемся. И просто хотел бы заверить всех, интересующихся данным сюжетом, что вопрос, что называется, на контроле", - отметил замминистра.

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