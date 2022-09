Демонстратор перспективного франко-германского танка E-MBT

На прошедшей в июне 2022 года в Париже очередной оборонной выставке Eurosatory 2022 объединение KNDS, образованное германской компанией KMW и французской группой Nexter Systems, представило демонстратор перспективного основного танка Е-МВТ, выполненного на "существующих технологиях". Европейский журнал "EDR Magazine" опубликовал новый материал Paolo Valpolini "KNDS: from the Leo-clerc to the E-MBT" об этом проекте, который был одним из центральных экспонатов Eurosatory 2022 наряду с представленным германской группой Rheinmetall демонстратором конкурирующего перспективного танка KF51 Panther.

На выставке Eurosatory 2018 связующим звеном между двумя выставочными площадками на стендах KNDS, KMW и Nexter был гибридный основной танк, состоящий из шасси танка Leopard 2 и башни Leclerc. Названный многими "Leo-clerc", он должен был продемонстрировать первый образец сотрудничества между двумя компаниями, которые в 2015 году объединились под зонтичным брендом KNDS. Чисто инженерное упражнение, не имеющее цели стать продуктом, своего рода тизер, он тем не менее вызвал комментарии многих официальных посетителей, которые были использованы, чтобы лучше определить следующий шаг, - тот, который привел к танку E-MBT, представленному KNDS на Eurosatory 2022 и который был сохранен в тайне до официального открытия этой выставки.

"Наша цель состояла в том, чтобы показать рынку, как может выглядеть современный основной танк, произведенный с использованием доступных технологий", - говорит инженер Жан-Филипп Альбер, который с Eurosatory 2018 несет ответственность за разработку E-MBT в Nexter Systems. Первая фаза проекта была посвящена тщательному и глубокому концептуальному исследованию, основные ограничения которого заключались в максимально возможном ограничении внедрения технологий, все еще находящихся в разработке, и сохранении традиционной архитектуры. Помимо этого, команда разработчиков могла обсуждать чисто промышленную основу, поскольку в этом этапе процесса не участвовали потенциальные эксплуатанты. "Мы учли отзывы с Eurosatory 2018, рассмотрели доступные элементы, и нам пришлось убедить KNDS инвестировать в проект", - говорит Альберт. После некоторых внешних рекомендаций по доработке концепции она была принята примерно в середине 2020 года.

Фактически разработка началась параллельно, еще до полного определения типа конструкции. Основными характеристиками конструкции, определенными KMW и Nexter, были масса, живучесть и огневая мощь. "Мы решили сохранить массу между 60 и 62 тоннами, что ниже, чем у многих нынешних танков. Шасси Leopard 2 имеет значительную грузоподъемность, а башня Leclerc намного легче, чем у немецкого танка, поэтому, отталкиваясь от них, мы получили значительный запас для роста", - объясняет ответственный со стороны Nexter. - "Что касается живучести, то ключевым вопросом мы считали малозаметность, поэтому постарались уменьшить высоту танка. Более того, нам пришлось учитывать растущее количество угроз, исходящих из третьего измерения", - заявляет он. Что касается поражающего действия, то пушка 120-мм калибра, используемая в настоящее время на танке Leclerc, был сохранен вместе с новым бронебойным подкалиберным выстрелом SHARD, который в 2018 году еще находился в разработке, а теперь доступен.

Одной из главных тем обсуждений был экипаж. Используя пушку Leclerc и автомат заряжания, первоначальная идея заключалась в том, чтобы иметь трех членов экипажа, как на Leclerc. Однако разработчики пришли к выводу, что количество информации, предоставляемой бортовыми датчиками и сетвой информационной системой, будет перегружать возможности командира танка. Было рассмотрено два решения: интегрировать элементы искусственного интеллекта, которые, однако, были сочтены недостаточно зрелыми, или добавить четвертого члена экипажа, который в итоге и был принят.

"Затем мы детально проработали демонстратор, поэтому его нельзя считать "концептом", но он достаточно близок к тому, что может стать продуктом, хотя некоторые детали мы не прорабатывали до конца, так как хотим иметь возможность адаптировать их в соответствии с потребностями заказчиков. Оставив в качестве исходных элементов шасси Leopard 2 и башню Leclerc, мы переработали их полностью интегрированным образом, чтобы получить полностью согласованную систему", - объясняет Альберт. После того, как конструкция была завершена, шасси было произведено на заводе KMW в Мюнхене, а новая башня была построена на предприятии Nexter в Роанне, и они были соединены вместе незадолго до Eurosatory 2022.

Шасси E-MBT, в значительной степени основанное на аутомотивных компонентах Leopard 2, в то же время имеет много отличий. Во-первых, оно вмещает двух членов экипажа вместо одного. Механик-водитель размещен спереди справа, а слева от него мы находим дополнительное место, на котором размещается оператор систем. Хотя физически он сидит в корпусе, "философски" он находится в башне, так как на своей рабочей станции он управляет высокопроизводительной информацией, а также некоторыми средствами поражения.

Еще одним изменением является внедрение нового моторно-трансмиссионного отделения EuroPowerPack, состоящего из двигателя MTU 883 и трансмиссии Renk 295 TM, которое по сравнению с оригинальным силовым агрегатом Leopard 2 на базе двигателя MTU MB 873 Ка-501 обеспечивает те же 1500 л.с. мощности, но является более компактным и экономичным и более легким. Поскольку силовая установка короче, это позволило изменить внутреннюю компоновку, сдвинув погон башни примерно на 0,2 м назад, что позволило увеличить пространство, доступное для двух членов экипажа спереди, в соответствии с требованием доступности по высоте по росту для 95% военнослужащих. По словам компании, сдвинутая немного назад башня не создала проблем с центром тяжести, поскольку новая башня намного легче, чем у Leopard 2. "Еще один положительный аспект принятия MTU 883 заключается в том, что это двигатель с цифровым управлением, и, следовательно, может быть принята система привода по проводам, что в перспективе открывает путь к удаленному управлению и автономным решениям", - подчеркивает Жан-Филипп Альберт.

Шасси оснащено 23 камерами, обеспечивающими широкий обзор, одна из которых показывает гусеницы, чтобы улучшить вождение в городских условиях. Механик-водитель и оператор систем могут вести наблюдение в передней полусфере через оптические перископы, поэтому на E-MBT не использовалась полностью круговая цифровая система обзора. Также установлены стереокамеры, которые пригодятся в случае роботизации.

Что касается защиты, то она была модернизирована для защиты от мин и СВУ, хотя никаких подробностей не приводится. На вопрос об управлении тепловыми сигнатурами Альберт ответил, что этот вопрос будет рассмотрен на следующем этапе разработки.

Башня

Сохраняя некоторый общий облик с башней танка Leclerc, башня E-MBT выполнена совершенно новой. Концепция сохранилась, наводчик размещается справа и командир танка слева, однако их места в корзине башни были максимально опущены вниз, чтобы обеспечить им лучшую защиту.

Высота бортов башни ниже примерно на 80 мм по сравнению с башней Leclerc, чтобы уменьшить силуэт танка, при этом центральную часть башни нельзя было опустить, ее высота обусловлена ​​необходимостью иметь отрицательный угол склонения пушки -8°", - объясняет Альберт. Работа над архитектурой башни также проводилась с учетом разработок перспективного вооружения, что позволило максимально использовать ее конструкцию для возможности интеграции 140-мм пушки Ascalon в будущую башню.

Обратившись к прицелам, и Nexter Systems, и KMW решили, что для танка оптический канал прямого видения является обязательным, так как при работе с целями на расстоянии более 3 км качество, обеспечиваемое такой системой, не может быть заменено оптроникой. Таким образом, у наводчика есть оптический канал наряду с электронно-оптическим дневным / ночным прицелом; согласно Nexter, он выполнен на самых современных элементах и ​​​​не является готовой к поставкам системой, поэтому на E-MBT могут быть установлены прицелы наводчика от разных третьих поставщиков. Переходя к командиру танка, отметим, что он не имеет оптики прямого видения и полагается на командирский перископический панорамный прицел Safran Paseo, который в вооруженном варианте оснащен спаренным с прицелом 7,62-мм пулеметом. Пулемет может принимать безопасное положение с опусканием к крыше башни при работе в "асимметричных" ситуациях. Для увеличения огневого воздействия E-MBT также вооружен 12,7-мм пулеметом, установленным спаренно с основным орудием, - однако перед тем, как поразить угрозу 120-мм снарядом, экипажу доступен еще один вариант.

На крыше башни мы видим недавно разработанный Nexter дистанционно управляемый боевой модуль ARX 30 среднего калибра, вооруженный 30-мм автоматической пушкой 30M781MPG также производства Nexter, которая является сухопутной версией пушки под выстрел 30 x 113 мм с электрическим приводом, используемой на вертолете Tiger. "Это дает экипажу танка больше гибкости при поражении целей различного типа, 30×113 мм снаряды с воздушным подрывом уже почти доступны, - констатирует Альберт, - эти боеприпасы эффективны не только против пехоты, но и против беспилотников, и в будущем РЛС может быть добавлена к существующему оптико-электронному комплекту модуля ARX 30, чтобы дать ему полные возможности по борьбе с БЛА". Модуль ARX ​​30 управляется системным оператором из корпуса танка. При этом в башне танка находится 22 готовых к стрельбе 120-мм снаряда; "ARX 30 с боезапасом в 150 выстрелов может поразить многие цели, для которых 120-мм снаряды были бы излишеством, тем самым обеспечивая более правильное использование боеприпасов основного орудия. Более того, с максимальным углом возвышения 60° ARX 30 становится ключевым средством поражения в городских условиях", - отмечает Жан-Филипп Альбер.

Панорамный прицел Paseo в вооруженной версии и модуль ARX 30 установлены на крыше танка по диагонали, идущей от переднего левого к заднему правому углу, акустический датчик Metravib Pilar V также расположен вдоль этой линии. "Мы изучили наилучшую компоновку, чтобы свести к минимуму мертвые зоны и сохранить видимость в наиболее важных секторах, и придумали это решение", - объясняет Альберт.

Ветроника E-MBT во многом основана на новой французской боевой разведывательной машине Jaguar (6x6), которая, конечно, намного современнее, чем у Leclerc, разработанного более трех десятилетий назад. Полностью цифровая архитектура гарантирует, что все члены экипажа могут воспроизводить на своих дисплеях изображения, полученные с помощью множества доступных визуальных датчиков, обеспечивая оптимальную ситуационную осведомленность. "Места экипажа весьма специфичны для роли члена экипажа, поэтому между ними не так много общего", - говорит менеджер программы E-MBT от компании Nexter. Архитектура позволяет легко устанавливать подсистемы по требованию заказчика. Демонстратор, показанный на выставке Eurosatory 2022, был оснащен стандартным набором средств связи и автоматизированной системой боевого управления. Эта область ожидает дальнейшего развития, если появится заказчик.

Другой ключевой элемент основного танка, защита, также обычно разрабатывается по требованиям заказчика. Поскольку прототип был полностью разработан за счет средств самой KNDS, было бессмысленно перебарщивать в этой области, поэтому для башни была принята концепция защиты танка Leclerc, а для шасси был установлен новейший пакет брони корпуса Leopard 2.

Помимо пассивной защиты, E-MBT оснащен комплексом активной защиты Trophy, разработанным израильской компанией Rafael, - а точнее Trophy MV, который обеспечивает ту же защиту, что и Trophy Heavy, ранее установленный на израильских танках Merkava, но с уменьшенным размером и весом, производным от того, что было Trophy Medium, разработанным для более легкой бронетехники. Поскольку башня E-MBT была полностью переработана, датчики Trophy встроены в башню гораздо более интегрированным образом по сравнению с установкой Trophy на Leopard 2A7, где KMW пришлось навесить их на существующую башню. В четырех нижних углах башни E-MBT мы находим ниши, в которых размещаются не только радиолокационные антенны Trophy, но и датчики системы предупреждения о лазерном облучении Elbit Systems ELAWS, а также камеры системы обзора Optsys 360°. Две пусковые установки комплекса Trophy расположены с двух сторон в задней части башни, причем взрывозащитный экран защищает саму башню от поражения сзади при срабатывании элементов комплекса Trophy.

Демонстратор танка, представленный на Eurosatory 2022, должен показать, что KNDS считает возможным реализовать в ближайшем будущем с использованием существующих технологий двух компаний, KMW и Nexter. Можно добавить еще несколько элементов; в частности, на танке, замеченном в Вильпенте, присутствовали ниша для БЛА и специальные антенны для передачи данных. Компания Nexter использовала опыт, приобретенный при интеграции таких БЛА на другие машины, такие как Titus (6x6). "Это позволит управлять дроном из-под брони, БЛА сможет вести разведку местности на расстоянии до 10 км впереди танка, однако нам необходимо дополнительно разработать систему возвращения для этого беспилотника", - заявляет Альберт.

После Eurosatory 2022 началась программа испытаний E-MBT, направленная на проверку всех возможностей, и на данный момент это будет означать конец разработки, ожидание заказчика, заинтересованного в продвижении концепции. Работа, выполненная при создании демонстратора, позволит сэкономить несколько лет на этапе разработки, что сократит время, необходимое для запуска нового танка в серийное производство.

Демонстратор перспективного танка Е-МВТ, представленного объединением KNDS германской компании KMW и французской группы Nexter Systems, в экспозиции оборонной выставки Eurosatory 2022. Париж, июнь 2022 года (с) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

В начале сентября 2022 года KNDS выпустила новый видеоролик про E-MBT: