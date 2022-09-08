На космодроме Восточный построят полигон для водорода с Сахалина

На космодроме Восточный собрано самое массивное сооружение старта: огромная башня на фото.

На космодроме Восточный в Амурской области построят водородный полигон, предназначенный, в частности, для заправки топливом будущих разгонных блоков ракет семейства «Ангара». Об этом в своем Telegram-канале сообщил «Роскосмос».

Соглашение, предусматривающее строительство водородного полигона, систем хранения и транспортирования, в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали Центр Хруничева и компания «Русатом Оверсиз».

Президент компании Евгений Пакерманов рассказал ТАСС, что поставки будут осуществляться с производства на Сахалине.

В мае гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко заявил, что изготовление летного образца российского кислородно-водородного разгонного блока (КВТК) для тяжелых ракет семейства «Ангара» начнется после 2025 года.

В декабре 2020 года РИА Новости, ссылаясь на сайт госзакупок, сообщило, что разработчику и производителю ракет семейства «Ангара», московскому Центру Хруничева, выделили 20,6 миллиарда рублей на создание КТВК.