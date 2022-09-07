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В России прокомментировали сообщения о закупке боеприпасов в КНДР

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Военный эксперт Алексей Леонков
Военный эксперт Алексей Леонков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Публикация газеты The New York Times о якобы поставках в Россию боеприпасов из КНДР является частью информационной кампании, призванной создать впечатление нехватки в РФ средств для продолжения специальной военной операции на Украине. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Бред. У нас очень развитая боеприпасная промышленность, которая работает и выпускает снаряды и ракеты серийно. У нас есть КТРВ (Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"), которая делает номенклатуру ракет, "Алмаз-Антей", который выпускает зенитные управляемые ракеты, есть концерн "Техмаш", выпускающий широкую линейку артиллерийских и реактивных снарядов. У нас все работает давно и серийно», — сообщил Леонков.

Он добавил, что в последние годы на складах длительного хранения обновили накопленные в советское время снаряды с истекающими сроками хранения. Устаревшие снаряды утилизировали.

«Это такая же попытка вброса якобы от разведки, что и тема с беспилотниками из Ирана. Цель этих вбросов — поддержать тему, что у нас якобы все ракеты закончились», — отметил собеседник агентства.

По его мнению, события на Николаевско-Криворожском направлении доказывают несостоятельность подобных утверждений. Леонков отметил, что украинские позиции «просто с землей ровняют». «Как это возможно, если бы у российской армии не было таких запасов? И такое огневое воздействие по противнику идет сейчас по всей линии соприкосновения», — добавил эксперт.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на разведку США сообщила, что Россия начала закупки снарядов и ракет у КНДР из-за санкций, которые якобы «серьезно ограничили цепочки поставок».

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Страны
Иран
КНДР
Россия
США
Украина
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Техмаш НПК
Проекты
БПЛА
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