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Разведка США рассказала о закупке Россией артиллерии у КНДР

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Армия КНДР
Военные учения в честь 85-летия со дня основания Корейской Народной армии в Северной Корее. 26 апреля 2017.
Источник изображения: © REUTERS / KCNA

Россия начала закупки артиллерии у КНДР. Об этом со ссылкой на разведку США рассказывают авторы материала The New York Times.

Отмечается, что обратиться к Пхеньяну для закупки «миллионов снарядов и ракет» Москву заставили западные санкции, которые якобы «серьезно ограничили ее цепочки поставок». Ожидается, что кроме ракет малой и средней дальности Россия попытается купить у Северной Кореи и другое оборудование.

«Вооруженные силы России продолжают страдать от острой нехватки снабжения на Украине, которая должна произойти в части экспортного контроля и санкций», — заявил собеседник газеты. Подробностей о сроках и точных размерах поставок издание не приводит.

В августе генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал, что Россия может начать военное сотрудничество с Ираном и КНДР, если это не будет связано с ядерным оружием и баллистическими ракетами.

В июне американский журнал The National Interest заметил, что российская артиллерия превосходит по своим возможностям полевые орудия армии США.

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