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Интерфакс-АВН

В Латвии планируют создать Службу государственной обороны для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет и для женщин-добровольцев

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Военнослужащий ВС Латвии
Военнослужащий ВС Латвии.
Источник изображения: Ints Kalnins/Reuters

Первый призыв планируется уже в январе 2023 года

Рига. 6 сентября. ИНТЕРФАКС/BNS - Правительство Латвия на заседании во вторник заслушало информационный доклад и поддержало введение в стране Службы государственной обороны (СГО), передает агентство BNS.

Кабинет министров поддержал введение СГО для мужчин в возрасте от 18 до 27 лет и для женщин добровольно с 2028 года.

Также одобрено предложенное в докладе поэтапное введение СГО с 2023 по 2027 год с первым призывом в январе 2023 года.

Планируется, что до конца сентября министр обороны внесет в кабинет министров проекты нормативных актов, необходимых для создания службы.

Законопроект предусматривает, что срок СГО составляет 11 месяцев службы в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе (Национальная гвардия - ИФ), либо не менее 5 лет в Земессардзе в целом, при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год.

Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины в медицинских вузах и колледжах.

Действительная военная служба может быть заменена государственной гражданской службой, которая регулируется законом о государственной гражданской службе, если люди не могут нести военную службу по своим убеждениям или состояние их здоровья не соответствует СГО, но соответствует государственной гражданской службе.

Ответственному структурному подразделению Минобороны будет предоставлен бесплатный онлайн-доступ к регистру физических лиц, регистру наказаний, информационной системе об инвалидности, Государственной информационной системе образования и системе электронного здравоохранения для получения данных об образовании, роде занятий призывников, составе семьи, судимости и состоянии здоровья.

Оценку состояния здоровья призывников для СГО будут проводить семейные врачи. Профессионально-психологическое тестирование призывников будет проводить ответственное структурное подразделение Минобороны. Оно же будет проводить повторную оценку пригодности состояния здоровья к службе в случаях признания призывника непригодным по состоянию здоровья.

Решение не призывать на военную службу может быть принято в отношении девяти категорий граждан - это граждане, состояние здоровья которых не соответствует требованиям СГО; учащиеся государственных средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях; отбывающие наказание за тяжкое или особо тяжкое уголовное преступление, независимо от погашения или снятия судимости, а также подозреваемые или обвиняемые в уголовном процессе.

Также не подлежат призыву лица, если они являются единственным родителем ребенка; граждане, которым СГО заменена на государственную гражданскую службу; граждане, имеющее гражданство другого государства и проходившие военную службу в иностранном государстве либо прошедшие государственную гражданскую службу. Не будут призываться на службу военнослужащие профессиональной службы, непрерывно прослужившие на профессиональной службе не менее трех лет, а также выпускники профессиональной средней школы имени Оскара Калпакса.

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