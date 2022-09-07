Войти
Военное обозрение

ОПК России старается вытеснить конкурентов с рынка Азербайджана: В Баку открылась выставка вооружений ADEX-2022

367
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В «Баку Экспо Центре» открылась IV Международная выставка вооружений ADEX-2022. В ней участвуют около 200 оборонных компаний, представляющих 32 государства мира.

Об этом сообщает агентство «Вестник Кавказа».

Со своими национальными стендами будут участвовать Беларусь, Иран, Израиль, Казахстан, Пакистан, Россия, Турция и другие страны

- сообщают организаторы.

Ожидаемо на выставке представлено большое количество продукции предприятий хозяина мероприятия – Азербайджана. Эта страна демонстрирует свою бронетехнику, радиоэлектронные средства, оборудование для авиации и флота, а также другие образцы отечественного производства.

Экспозицию РФ представляет «Рособоронэкспорт». Она выделяется своим богатством и разнообразием, так как ОПК России старается вытеснить конкурентов с рынка Азербайджана, которых в последние годы стало слишком много. Особенно это касается западных производителей вооружений и Израиля.

Как сообщил агентству глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, Россия на выставке демонстрирует около 500 экспонатов, в том числе новейших образцов.

Среди продемонстрированной техники можно выделить военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) истребитель Су-35, вертолеты Ка-52(Э), и Ми-35М, а также множество интересных образцов артиллерийских систем и бронетехники. Также значительный упор сделан на системы ПВО.

Источник изображения: topwar.ru

По словам военного эксперта и ведущего программы «Контрольный выстрел» Александра Артамонова, к нашей экспозиции будет приковано большое внимание.

У России на рынке вооружений есть традиционный козырь – дешевизна относительно западных систем и простота в обслуживании

- считает эксперт.

Выставка ADEX-2022 продлится с сегодняшнего дня по 8 сентября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Израиль
Иран
Казахстан
Пакистан
Россия
Турция
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ка-52
Ми-35
Су-35
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
09.01.2017
Год оружия
27.08.2015
Первый день МАКС-2015: высокие гости и первые контракты
03.06.2015
Проекция силы
08.12.2014
Кому – шоу, а кому – работа
28.07.2010
Не за покупками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 09:10
  • 31071
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий
  • 06.09 21:57
  • 2
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 06.09 21:56
  • 2
Рособоронэкспорт представит актуальную для стран Каспия российскую продукцию на выставке ADEX 2022
  • 06.09 17:21
  • 13
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 06.09 14:40
  • 4
В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41
  • 06.09 14:31
  • 2
«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда
  • 06.09 13:11
  • 3
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 06.09 11:40
  • 1
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 06.09 09:34
  • 19
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 19:03
  • 2
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
  • 05.09 15:57
  • 4
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 15:34
  • 15
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины