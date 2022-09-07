ОПК России старается вытеснить конкурентов с рынка Азербайджана: В Баку открылась выставка вооружений ADEX-2022

Источник изображения: topwar.ru

В «Баку Экспо Центре» открылась IV Международная выставка вооружений ADEX-2022. В ней участвуют около 200 оборонных компаний, представляющих 32 государства мира.

Об этом сообщает агентство «Вестник Кавказа».

Со своими национальными стендами будут участвовать Беларусь, Иран, Израиль, Казахстан, Пакистан, Россия, Турция и другие страны

- сообщают организаторы.

Ожидаемо на выставке представлено большое количество продукции предприятий хозяина мероприятия – Азербайджана. Эта страна демонстрирует свою бронетехнику, радиоэлектронные средства, оборудование для авиации и флота, а также другие образцы отечественного производства.

Экспозицию РФ представляет «Рособоронэкспорт». Она выделяется своим богатством и разнообразием, так как ОПК России старается вытеснить конкурентов с рынка Азербайджана, которых в последние годы стало слишком много. Особенно это касается западных производителей вооружений и Израиля.

Как сообщил агентству глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, Россия на выставке демонстрирует около 500 экспонатов, в том числе новейших образцов.

Среди продемонстрированной техники можно выделить военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) истребитель Су-35, вертолеты Ка-52(Э), и Ми-35М, а также множество интересных образцов артиллерийских систем и бронетехники. Также значительный упор сделан на системы ПВО.

Источник изображения: topwar.ru

По словам военного эксперта и ведущего программы «Контрольный выстрел» Александра Артамонова, к нашей экспозиции будет приковано большое внимание.

У России на рынке вооружений есть традиционный козырь – дешевизна относительно западных систем и простота в обслуживании

- считает эксперт.

Выставка ADEX-2022 продлится с сегодняшнего дня по 8 сентября.