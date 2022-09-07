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Военное обозрение

Подтвердилось наличие на бронетехнике ВСУ специальных американских «маячков», позволяющих отслеживать её в режиме онлайн

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Источник изображения: topwar.ru

Американская военная техника, используемая ВСУ, а в последнее время и украинская, в обязательном порядке оснащается системой автоматического распознавания и привязки к местности, что позволяет определить местонахождение той или иной машины в случае попадания ее в руки противника.

Союзные силы в рамках специальной военной операции захватывают много трофейной военной техники, в том числе и иностранного производства. В первое время после начала СВО происходили случаи, когда противник наносил удары по местам расположения захваченной техники, как будто знал, куда бить. Позднее было установлено, что вся бронетехника, а также автомобили, оборудуются американскими системами привязки к местности, автоматически передающими сигнал о своем местонахождении через спутники.

В настоящее время такие "маячки" устанавливаются также и на украинскую бронетехнику, но наши специалисты уже научились их находить и отключать. Делается это в первую очередь, чтобы исключить возможность отследить затрофеенную технику. Как поясняется, в основном на технику устанавливается американская система автоматического распознавания и привязки к местности, завязанная на спутники. Она позволяет отслеживать машину в режиме онлайн. На украинской технике в основном устанавливается система GPS, она тоже позволяет следить за перемещениями техники.

Источник изображения: topwar.ru

Основное место установки рядом с механиком-водителем, поэтому бойцам, захватившим бронетехнику противника, рекомендуется в первую очередь осмотреть именно это место. В случае, если обнаружить не удалось, лучше дождаться специалистов, которые уже гарантированно ее отключат. Это поможет избежать ненужных жертв.

Ребята из ремроты 7 бригады ЛНР подтвердили, что это, фактически, штатное оборудование на украинской технике - как западного, так и отечественного производства. И их трофейные команды вырывают с корнями сразу, чтоб не засветить свое расположение

- рассказал Даниил Безсонов в своем ТГ-канале.

Источник изображения: topwar.ru

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Страны
Дания
США
Проекты
GPS
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