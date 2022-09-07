Войти
Военное обозрение

Пентагон отчитался перед Конгрессом о реализации проекта создания многоцелевой подлодки нового поколения SSN (X)

261
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время на вооружении ВМС США состоят атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (SSBN), подлодки с крылатыми ракетами и силами специальных операций (SOF) и атомные ударные подводные лодки (SSN) класса Virginia. В 2013-14 году в Пентагоне начали обсуждать вопрос по глубокой модернизации существующих АПЛ, однако позже в военном ведомстве приняли решение строить подлодку нового поколения SSN (X) с нуля. Все работы и объемы финансирования по созданию новой АПЛ ведутся под контролем Конгресса США. Выдержки из открытой части очередного отчета перед конгрессменами публикует ведомственный портал USNI News.

В прошлогоднем отчете Конгрессу Пентагон сообщил, что первую АПЛ нового поколения планируется спустить на воду в 2031 году одновременно с последней подлодкой Virginia. Судя по нынешнему докладу, срок поступления SSN (X) на вооружение ВМС сдвигается ориентировочно до середины 30-х годов нынешнего столетия. В докладе отмечено, что точная конструкция лодки еще не определена. АПЛ класса Virginia эксплуатируются Военно-морскими силами США с 1998 года, ежегодно на воду спускают две таких подлодки.

Атомная подводная лодка нового поколения, по замыслам разработчиков, будет иметь значительно большее водоизмещение, чем «Вирджиния». Рассматривается возможность создания и внедрения новой ядерной энергоустановки с реактором на низкообогащенном уране, будут улучшены энергетические и экономические параметры. В арсенале SSN (X) будут представлены все доступные виды вооружений — минно-торпедные, шахтные установки под ракеты разных типов. Новую АПЛ планируется оснастить набором безэкипажных подводных аппаратов разного назначения.

Предлагаемый бюджет ВМС в 2023 году на финансирование исследований и разработок для программы SSN (X) составит 237 млн долларов. В какую сумму обойдется весь проект по разработке и строительству судна пока неизвестно. Подлодки класса Virginia обходятся бюджету США в сумму около 3,6 миллиарда долларов за одну субмарину. Строятся они на двух верфях подразделением электрических подлодок General Dynamics (GD / EB) в Гротоне, штат Коннектикут, и Квонсет-Пойнт, штат Мичиган, и компанией Newport News Shipbuilding (HII / NNS) Huntington Ingalls Industries из Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния.

В докладе Пентагона подчеркивается, что субмарины класса SSN (X) будут многоцелевыми. По сути, новая АПЛ объединит в себе возможности всех подлодок, которые сейчас состоят на вооружении ВМС США. Подводная лодка нового поколения сможет выполнять различные задачи в мирное и военное время. Ранее представители Пентагона подчеркивали, что разработка АПЛ класса SSN (X) нужна в рамках противостояния растущей военно-морской мощи Китая и усиления военного присутствия КНР в Восточно- и Южно-Китайском морях. В американском военном ведомстве сообщили, что «SSN (X) может изменить ситуацию, если Тайвань все еще будет бороться с материковым Китаем за свою независимость через десять лет».

Ранее другое американское интернет-издание 19fortyfive, рассказывая о перспективах реализации проекта SSN (X), назвало «скромными» объемы финансирования разработки АПЛ нового поколения, на которую в 2022 году было выделено всего 30 млн долларов из 98 млн запрашиваемых для проведения исследований и проектирования облика субмарины.

Интересно распределяют ресурсы в Пентагоне и Конгрессе США — в «черную дыру» украинского конфликта вливают миллиарды долларов, а на стратегические проекты перевооружения жалеют десятки миллионов. Возможно, лишь по той причине, что в украинском варианте проверить трафик расходования средств не получится ни у какой экспертной комиссии...

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Ohio
Virginia АПЛ
Ядерный щит
Похожие новости
17.07.2020
Военный флот уходит в будущее
13.12.2017
Подводные камни нового поколения
01.11.2016
Обама не смогла с первой попытки ввести в строй атомную субмарину
09.04.2015
Атомные подводные лодки — новые авианосцы Америки? ("The National Interest", США)
18.12.2012
Непобедимое оружие слабых
21.06.2012
"Томагавк" и его наследники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.09 09:10
  • 31071
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий
  • 06.09 21:57
  • 2
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 06.09 21:56
  • 2
Рособоронэкспорт представит актуальную для стран Каспия российскую продукцию на выставке ADEX 2022
  • 06.09 17:21
  • 13
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 06.09 14:40
  • 4
В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41
  • 06.09 14:31
  • 2
«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда
  • 06.09 13:11
  • 3
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 06.09 11:40
  • 1
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 06.09 09:34
  • 19
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 19:03
  • 2
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
  • 05.09 15:57
  • 4
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 15:34
  • 15
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины