Пентагон отчитался перед Конгрессом о реализации проекта создания многоцелевой подлодки нового поколения SSN (X)

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В настоящее время на вооружении ВМС США состоят атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (SSBN), подлодки с крылатыми ракетами и силами специальных операций (SOF) и атомные ударные подводные лодки (SSN) класса Virginia. В 2013-14 году в Пентагоне начали обсуждать вопрос по глубокой модернизации существующих АПЛ, однако позже в военном ведомстве приняли решение строить подлодку нового поколения SSN (X) с нуля. Все работы и объемы финансирования по созданию новой АПЛ ведутся под контролем Конгресса США. Выдержки из открытой части очередного отчета перед конгрессменами публикует ведомственный портал USNI News.

В прошлогоднем отчете Конгрессу Пентагон сообщил, что первую АПЛ нового поколения планируется спустить на воду в 2031 году одновременно с последней подлодкой Virginia. Судя по нынешнему докладу, срок поступления SSN (X) на вооружение ВМС сдвигается ориентировочно до середины 30-х годов нынешнего столетия. В докладе отмечено, что точная конструкция лодки еще не определена. АПЛ класса Virginia эксплуатируются Военно-морскими силами США с 1998 года, ежегодно на воду спускают две таких подлодки.

Атомная подводная лодка нового поколения, по замыслам разработчиков, будет иметь значительно большее водоизмещение, чем «Вирджиния». Рассматривается возможность создания и внедрения новой ядерной энергоустановки с реактором на низкообогащенном уране, будут улучшены энергетические и экономические параметры. В арсенале SSN (X) будут представлены все доступные виды вооружений — минно-торпедные, шахтные установки под ракеты разных типов. Новую АПЛ планируется оснастить набором безэкипажных подводных аппаратов разного назначения.

Предлагаемый бюджет ВМС в 2023 году на финансирование исследований и разработок для программы SSN (X) составит 237 млн долларов. В какую сумму обойдется весь проект по разработке и строительству судна пока неизвестно. Подлодки класса Virginia обходятся бюджету США в сумму около 3,6 миллиарда долларов за одну субмарину. Строятся они на двух верфях подразделением электрических подлодок General Dynamics (GD / EB) в Гротоне, штат Коннектикут, и Квонсет-Пойнт, штат Мичиган, и компанией Newport News Shipbuilding (HII / NNS) Huntington Ingalls Industries из Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния.

В докладе Пентагона подчеркивается, что субмарины класса SSN (X) будут многоцелевыми. По сути, новая АПЛ объединит в себе возможности всех подлодок, которые сейчас состоят на вооружении ВМС США. Подводная лодка нового поколения сможет выполнять различные задачи в мирное и военное время. Ранее представители Пентагона подчеркивали, что разработка АПЛ класса SSN (X) нужна в рамках противостояния растущей военно-морской мощи Китая и усиления военного присутствия КНР в Восточно- и Южно-Китайском морях. В американском военном ведомстве сообщили, что «SSN (X) может изменить ситуацию, если Тайвань все еще будет бороться с материковым Китаем за свою независимость через десять лет».

Ранее другое американское интернет-издание 19fortyfive, рассказывая о перспективах реализации проекта SSN (X), назвало «скромными» объемы финансирования разработки АПЛ нового поколения, на которую в 2022 году было выделено всего 30 млн долларов из 98 млн запрашиваемых для проведения исследований и проектирования облика субмарины.

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