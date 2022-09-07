Власти Латвии возобновляют призыв на военную службу спустя 15 лет после его отмены

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Из Латвии, которая на днях «победила» памятник освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, приходит информация о восстановлении практики призыва на военную службу. Важно отметить, что все последние годы латвийское руководство на постоянной основе заявляло, что «призывная система службы в армии давно себя отжила и потому не может эксплуатироваться, являясь пережитком прошлого». В 2007 году призыв на военную службу в Латвии был отменён. Но прошло 15 лет, и официальная Рига решила вернуться «в прошлое», судя по её логике.

Стало известно, что теперь в латвийскую армию вновь будут призываться мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. При этом латвийские чиновники планируют со временем привлечь к военной службе и женское население. Правда, как утверждается, женский призыв начнётся осуществляться с 2028 года и «на добровольной основе».

Первый призыв мужского населения на военную службу в Латвии планируют провести в начале 2023 года. Объёмы призыва – около 1000 человек. При этом известно, что с каждым последующим годом «квота» призывников в армии Латвии будет расти. Так, к 2025-2026 годам планируется призывать уже не менее 10 тысяч латвийцев.

В такой ситуации возникает определённый юридический казус с латвийцами, которых государство определяет как «неграждан». В их случае пока не проработаны правовые нормы призыва. Если призыв на военную службу не будет касаться «неграждан», то это может вызвать всплеск недовольства среди граждан. С другой стороны, «неграждане» легко могут оспорить призыв в латвийскую армию, так как их правовой статус не позволяет им называться лицами, обладающими равными правами с гражданами Латвии. А если не равны права, то государство не имеет права требовать исполнения всех тех обязанностей, которые прописаны в отношении граждан.