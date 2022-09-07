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Военное обозрение

Пятьдесят тысяч долларов за подписание контракта: армия США пытается бороться с дефицитом новобранцев

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Источник изображения: topwar.ru

Командование американских вооруженных сил заявило, что в июле 2022 года столкнулось с самым трудным периодом в плане набора новобранцев за последние десятилетия. Молодые американцы не хотят наниматься на военную службу по контракту. Поэтому Пентагону не остается ничего иного, как увеличивать финансовые стимулы за подписание контракта.

В 2022 году в американской армии уже числится на 20 тысяч солдат меньше запланированного количества. В июле 2023 года численность новобранцев сократится еще сильнее. Командование ВС США объясняет нехватку рекрутов конкуренцией со стороны частного сектора экономики и сохраняющимися проблемами с пандемией коронавируса.

По утверждению чиновника Далкуса Спаркса, который отвечает за набор рекрутов в одном из штатов США, коронавирус создал серьезные проблемы для набора персонала. Так, военные не могли попасть в школы для проведения презентаций военной службы среди старшеклассников. Были приостановлены спортивные мероприятия, ярмарки и другие массовые скопления людей, во время которых ранее традиционно набирали новобранцев.

Теперь американская армия не только увеличивает зарплату солдат, но и предлагает бонусы за зачисление на военную службу в размере до 50 тысяч долларов. Кроме того, новобранцы могут получить возможность выбирать дальнейшее место службы, в зависимости от своей квалификации.

Американское военное командование утверждает, что такая система бонусов как сейчас делает поступление на военную службу именно в 2022 году очень выгодным и комфортным. «Сейчас самое время записаться в армию», - заявляет военный чиновник Спаркс.

В то же время, вряд ли американской армии удастся решить проблему рекрутинга новобранцев в ближайшем будущем. Престиж армейской службы падает, а учитывая непростую военно-политическую ситуацию в мире, она становится куда более опасной для жизни рядового солдата, чем прежде, когда военное доминирование США ни у кого не вызывало сомнений. В случае столкновения с крупными державами потери американской армии обещают быть совсем иными, чем при многолетних военно-полицейских операциях в странах третьего мира.

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