Шмыгаль заявил, что страны ЕС заверили Киев в готовности помогать Украине "до победы"

Премьер-министр Украины ранее сообщил о подписании с ЕС пяти соглашений, призванных способствовать интеграции страны в сообщество

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Евросоюз заверил Киев в том, что будет помогать Украине "до победы" в конфликте. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью агентству Bloomberg, опубликованном во вторник.

"У нас есть полное заверение от европейских политиков, что они останутся вместе с Украиной до победы", - отметил он в ходе интервью в Брюсселе.

В понедельник Шмыгаль сообщил, что Украина и Евросоюз подписали пять соглашений, призванных способствовать интеграции страны в сообщество.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны.