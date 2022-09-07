НАТО планирует предоставить Украине запрошенное зимнее обмундирование для военнослужащих, но не в полном объеме

ЦАМТО, 6 сентября. В НАТО намерены предоставить украинской армии зимнее обмундирование по запросу Киева, в том числе форму, обувь и утепленные палатки, но не в полном объеме из-за дефицита этих материалов в самих странах альянса.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило онлайн-издание Spiegel со ссылкой на представителей НАТО.

По информации Spiegel, в июле министр обороны Украины Алексей Резников обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой предоставить зимнюю форму и утепленные палатки для 200 тыс. военных. В штаб-квартире НАТО подтвердили Spiegel, что альянс "находится в контакте со своими членами для сбора зимнего пакета для Украины". Такие страны, как США, Канада, Швеция и Финляндия уже обещали поставки, пишет издание.

Таким образом, "можно будет удовлетворить почти 50% запроса, сделанного Украиной", сообщили Spiegel в альянсе. По информации издания, сбор экипировки идет "сложно", так как зимнее обмундирование в странах НАТО "зарезервировано в основном для национального использования", и сейчас оно пользуется большим спросом на рынке, отмечает агентство.