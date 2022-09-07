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В США рассказали об уважении к российским «черным дырам»

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С 1980-х годов по наши дни продолжается строительство дизельных субмарин третьего поколения — проекта 877 "Палтус", известного так же как "Варшавянка", и их развития — проекта 636
С 1980-х годов по наши дни продолжается строительство дизельных субмарин третьего поколения — проекта 877 "Палтус", известного так же как "Варшавянка", и их развития — проекта 636.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Российские дизель-электрические подводные лодки проектов 877 «Палтус» (по классификации НАТО — Kilo) и 636 «Варшавянка» (Improved Kilo), которые называют «черными дырами» из-за малошумности, являются опорой Военно-морского флота России. О возможностях подлодок рассказал обозреватель 19FortyFive Питер Сучиу.

«Возможно, они старше и даже не оснащены ядерным двигателем, но ВМС США уважают их за скрытные возможности, которые они могут использовать под водой», — пишет он.

Отмечается, что в составе ВМФ России находится девять подлодок проекта 636.3, которые несут крылатые ракеты «Калибр». Сучиу подчеркнул, что ВМФ России эксплуатирует дизель-электрические и атомные подлодки. «Российский флот дизельных подводных лодок считается более чем достаточным для конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке, что может объяснить, почему четыре лодки сейчас находятся в Черном море», — пишет он.

Издание отмечает, что «Варшавянки» получили корпус каплевидной формы, который снижает шумность. Также в российских подлодках применили силовую установку на резиновом основании, которое снижает уровень вибрации. «Варшавянки» могут пробыть под водой до 260 часов.

В июне источник ТАСС сообщил, что для Северного флота на «Адмиралтейских верфях» построят серию из шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

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Страны
Польша
Россия
США
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
Калибр КР
СФ
Ядерный щит
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