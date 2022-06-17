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Северный флот получит серию «черных дыр»

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Подводная лодка "Волхов" проекта 636.3
Подводная лодка "Волхов" проекта 636.3.
Источник изображения: © Валентин Егоршин/ТАСС

Северный флот (СФ) получит дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ), которые называют «черными дырами» из-за малошумности. На «Адмиралтейских верфях» построят серию из шести ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка» для СФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Рассчитываем заключить соответствующий контракт на строительство серии из шести подлодок проекта 636.3 для Северного флота в следующем году и приступить к его реализации в 2024 году», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что ДЭПЛ этого проекта уже не раз показали свои возможности в боевых условиях и подтвердили заявленные характеристики.

Агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

В мае в публикации 19FortyFive оценили малошумность российских подводных лодок проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Субмарины получили каплевидный корпус со специальным покрытием, которое поглощает шум.

В апреле «Красная звезда» сообщила, что на «Адмиралтейских верфях» спустят на воду строящиеся для Тихоокеанского флота ДЭПЛ «Можайск» и «Якутск».

Синдром отмены: Россия

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Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
СФ
ТОФ
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