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ТАСС

Путин поручит дать трудовые гарантии тем, кто хочет стать добровольцем в СВО

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Источник изображения: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

По завершении программы в Петропавловске-Камчатском президент встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС, который обратился к нему с личной просьбой. Он рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в специальной военной операции (СВО) России на Украине. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, по завершении программы в Петропавловске-Камчатском Путин встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России, который обратился к президенту с личной просьбой. Он рассказал, что ранее обратился в военкомат по месту жительства и попросил записать его в добровольцы для участия в специальной военной операции.

"При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в СВО. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто ", - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что эти поправки в законодательство в том числе должны обеспечить такие трудовые гарантии, как возможность длительного отпуска при сохранении текущей должности потенциального добровольца. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
МЧС
Персоны
Путин Владимир
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