Военный эксперт: Методами, которыми армия РФ действует в Авдеевке, она не может себе позволить действовать в Киеве, Николаеве или Одессе

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Российские вооруженные силы периодически применяют в ходе операции на Украине новейшие вооружения. Однако это происходит лишь там, где нет гражданского населения, и исключительно против военных объектов.

Как заявил в интервью порталу «Украина.ру» военный эксперт Александр Артамонов, Россия в настоящее время остается одной из немногих стран мира, которые ведут боевые действия, при этом стремясь максимально сохранять города противника.

По словам Артамонова, российская армия проводит военные операции в «максимально щадящем режиме». Поэтому Россия не может в полной мере применять термобарическое оружие, которое находится в ее распоряжении. Шансов выжить для людей при использовании такого оружия почти нет, подчеркнул эксперт. Даже те люди, кто находится в убежище, не выживут, если только бункер не полностью герметичный. Артамонов отметил, что даже в бункере на три горизонта ниже уровня земли нет таких шансов.

Что касается наступления в Донбассе, то эксперт отметил, что в Авдеевке (Донецкая Народная Республика) российская армия может использовать методы бомбардировок с высоты 8-9 километров. Дело в том, что в Авдеевке уже не осталось большого числа мирных жителей. Но так ВС РФ уничтожают военные объекты, укрепления противника. В Одессе, Николаеве, Киеве российская армия действовать этими методами себе не позволит. Ведь там – сотни тысяч мирных жителей, объекты гражданской инфраструктуры. Поэтому ни термобарическое, ни лазерное оружие, ни методы ковровых бомбардировок в этих городах применяться не будут. Ведь Россия не ставит своей целью получить при освобождении украинских городов сплошные руины и максимально озлобленное, ненавидящее Россию население. Поэтому продвигаться российским войскам приходится медленно.

Также Артамонов отметил, что у России уже есть боевые лазеры. Они способны действовать на расстояние 3-4 километра, и уже якобы были задействованы во время специальной военной операции.

Вероятно, когда президент России Владимир Путин заявил, что «мы даже еще не начинали» воевать на Украине по-настоящему, он подразумевал именно новейшее оружие. Россия могла бы действовать быстрее, но последствия были бы совсем другими. Задача России – сохранить города, которые строились русскими и населены русскими, сохранить мирное население. И в этом – коренное отличие специальной военной операции от тотальной войны, а демилитаризации и денацификации Украины – от ее полного уничтожения.