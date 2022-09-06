ВМС США никак не найдут способ отправить «в последний путь» первый в мире атомный авианосец

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Авианосец был выведен из эксплуатации в 2017 году. Теперь военно-морские силы США изучают варианты его демонтажа, никак не решив, как вообще его отправить «в последний путь», так как этот процесс отнимает много времени и стоит очень дорого.

Флагманский авианосец, получивший ныне обозначение экс-USS Enterprise, находился на верфи в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, с тех пор как его функциональное использование военно-морскими силами закончилось.

Это первый в мире атомный авианосец, который был спущен на воду в 1961 году, и он остается самым длинным военным кораблём, когда-либо построенным. Его радиоактивное топливо, электроника и оборонное вооружение были сняты, но то, что осталось, - это почти 75 000 тонн стали и других металлов в корпусе, плюс восемь реакторных установок.

Оставить авианосец там, где он сейчас находится – это лишь одна из четырех альтернатив, которые ВМС рассматривают для будущего «Энтерпрайза». Другие варианты предполагают, что он будет разобран и переработан.

Если будут задействованы военно-морские силы, то работы могут обойтись более чем в 1,3 миллиарда долларов и занять более 15 лет. С другой стороны, предпочтительная альтернатива – позволить демонтаж частному бизнесу. Согласно документу о воздействии на окружающую среду (EIS), опубликованному в августе и в настоящее время открытому для общественного обсуждения, предпочтительная альтернатива может сэкономить правительству более миллиарда долларов и завершить проект всего за пять лет.

Если в конечном итоге будет выбран этот вариант, корабль будет отбуксирован на частную верфь либо в Хэмптон-Роудс, штат Вирджиния, либо в Браунсвилл, штат Техас, либо в Мобил, штат Алабама. Его восемь реакторных установок будут разобраны для упаковки в несколько сотен небольших контейнеров и отправлены на лицензированные свалки в Эндрюсе, штат Техас, Клайве, штат Юта, или Айкене, Южная Каролина.

При этом сам процесс утилизации будет регулироваться более чем тремя десятками федеральных законов или нормативных актов, включая Закон о национальной экологической политике, Закон об атомной энергии, Закон о чистой воде, Закон об исчезающих видах, Закон об управлении прибрежными зонами и Закон о контроле за токсичными веществами.

ВМС США оставили проект EIS в открытом доступе для общественного обсуждения до 3 октября. Таким образом, гражданам страны дана возможность высказать свои пожелания и поддержать тот или иной вариант для будущего «Энтерпрайза». ВМС проведут два виртуальных публичных заседания по этому вопросу во вторник, 20 сентября и в четверг, 22 сентября. При этом, как пишут в американской прессе, от граждан в конечном итоге вряд ли что-то будет зависеть.