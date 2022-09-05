Раскрыта особенность мощнейшей в мире подводной лодки «Белгород»

Подводная лодка К-329 «Белгород» проекта 09852 обладает уникальной конструкцией. Об этом пишут «Известия».

Издание поясняет, что под днищем введенной в строй 8 июля субмарины находится специальный стыковочный отсек для размещения атомных глубоководных станций — вида подводных лодок, которые есть только в российском флоте. Кроме того, через этот люк могут запускаться аппараты для обслуживания «спящих» на дне межконтинентальных торпед «Посейдон».

При этом сама подлодка может оснащаться шестью «Посейдонами», считающимися «оружием Судного дня» и способными поразить практически все прибрежные районы Соединенных Штатов. По мнению JB Press, Белгород стал мощнейшей в мире субмариной.