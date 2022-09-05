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Известия.ru

Глубинный смысл: как атомная субмарина «Белгород» меняет возможности ВМФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

И какие задачи будут выполнять ее беспилотные подводные аппараты

В американских СМИ 1 сентября было опубликовано мнение военного эксперта, бывшего офицера армии США Брента Иствуда о возможностях российского ВМФ. По его словам, РФ располагает мощными подводными силами. А новейшая атомная субмарина, которая в июле вошла в состав флота, — АПЛ специального назначения БС-329 «Белгород» проекта 09852, представляет особую угрозу для Америки. О том, какую роль в развитии отечественных подводных сил играет уникальный «Белгород», читайте в материале «Известий».

Без аналогов

Подводная лодка «Белгород» разработана центральным конструкторским бюро «Рубин» по заказу Главного управления по глубоководным исследованиям (ГУГИ) Минобороны России и построена производственным объединением «Севмаш» в Северодвинске. Считается, что сегодня «Белгород» не только одна из самых необычных подводных лодок, но и самая большая в мире боевая субмарина. Ее длина составляет 184 м, это на 12 м больше, чем у крупнейших подводных ракетоносцев проекта 941 «Тайфун». Но основные особенности «Белгорода» не в ее размерах, а в оснащении и назначении.

Здание АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске, где состоялся спуск на воду атомной подводной лодки «Белгород»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Все помнят об уникальной системе подводного оружия, которая впервые была анонсирована в послании президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года, — комплексе 2М39 «Посейдон». Его называют еще гигантской термоядерной торпедой. На самом деле «Посейдон» — это межконтинентальный роботизированный комплекс с атомной энергетической установкой. И это больше, чем торпеда, — автономный подводный аппарат, который может действовать по сложной программе в течение месяцев или даже лет на удалении в тысячи километров от родных территориальных вод и почти на любой глубине.

Основное назначение такой боевой системы — в гарантированном поражении мощными термоядерными боеголовками крупных прибрежных и морских целей — от эскадр кораблей до военно-морских баз, прибрежных территорий и мегаполисов. Условно говоря, взрыв мегатонного заряда в прибрежных водах может создать новый Панамский канал на месте той или иной местности. При этом «Посейдоны» могут годами находиться где-то на дне Мирового океана на боевом дежурстве в режиме ожидания получения приказа, но могут и применяться по цели со специальных подводных лодок-носителей здесь и сейчас.

Ожидается, что боевым носителем будущей системы вооружений станут строящиеся сейчас на ПО «Севмаш» подводные лодки проекта 09851 «Хабаровск». Каждая из них будет нести шесть пусковых установок «Посейдон». Но прежде чем «Хабаровск» и его младшие братья войдут в состав флота, систему вооружения необходимо испытать, научиться ее применять и превратить из передового экспериментального образца техники в настоящее оружие. Для выполнения этих задач и предназначена лодка специального назначения БС-329 «Белгород», которая станет первым опытным носителем подводного комплекса 2М39 «Посейдон».

Испытание подводной лодки — носителя беспилотного комплекса «Посейдон»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

В 2012 году Министерством обороны был подписан контракт на выполнение работ по строительству опытной подводной лодки проекта 09852. За основу был взят недостроенный корпус субмарины проекта 949А «Белгород», которая оставалась в Северодвинске в числе недостроенных «убийц авианосцев». Строительство нескольких лодок того проекта было заморожено в 1990-е годы. Корпус корабля был значительно изменен с учетом тех требований, которые накладывали перспективные системы вооружений и оборудование для них. Особенность «Белгорода» в том, что она предназначена не только для «Посейдонов», но и служит также носителем глубоководных обитаемых и автономных необитаемых подводных аппаратов.

«Белгород» — уникальная подводная платформа, которая позволяет проводить разноплановые научные исследования в удаленных районах океана, выполнять установку различного подводного оборудования или проводить инспекцию и замену ранее установленных подводных комплексов. Самое главное — под днищем «Белгорода» находится специальный стыковочный отсек для размещения атомных глубоководных станций — вида подводных лодок, которые есть только в российском флоте и которые могут выполнять миссии почти на любой глубине в районе, куда их доставляют специальные большие лодки-носители.

На все случаи жизни

Можно себе представить, какие возможности может иметь такой подводный крейсер, как «Белгород». Во-первых, испытания и применение боевых подводных дронов «Посейдон» в любом районе Мирового океана. Во-вторых, обслуживание «Посейдонов», находящихся где-то на дне в режиме несения службы, с использованием специальных малогабаритных беспилотных аппаратов. В-третьих, эксплуатация океанской автономной системы предупреждения о подводном нападении, которая теоретически может быть развернута на российском континентальном шельфе. Объекты такой системы надо будет устанавливать, обслуживать, энергетические источники такой системы надо будет обновлять. И тут «Белгород» со своими дронами будет незаменим. Наконец, в-четвертых, возможность применения еще и атомной глубоководной станции позволит «Белгороду» выполнять любые специальные миссии на дне океана — от разведывательных до научно-исследовательских.

Фото: commons.wikimedia.org/FriskyAnYantos

Источник изображения: iz.ru

20 декабря 2012 года в цехе № 55 ПО «Севмаш» в Северодвинске недостроенная подводная лодка К-329 «Белгород» была перезаложена по проекту 09852, и начались работы по созданию первого в мире подводного носителя боевых дронов. В апреле 2019-го лодка была выведена из цеха и позже спущена на воду для достройки и последующих испытаний. Чуть больше года назад, 25 июня 2021-го, «Белгород» впервые покинул Северодвинск, выйдя на ходовые испытания в Белое море. И вот, наконец, 8 июля 2022 года специальная лодка, пока без испытаний основного комплекса вооружения с беспилотными атомными подводными аппаратами «Посейдон», передана флоту.

Теперь «Белгород» будет испытательным стендом для «Посейдонов», с которыми предстоит отработать транспортировку, запуск, управление, наведение. Конечно, «Посейдоны» будут не только нести мощную термоядерную боеголовку, но могут научиться выполнению и множества вполне мирных функций — от разведки и мониторинга до наблюдений в интересах науки и транспортировки грузов. Но пока мы знаем только о военном применении нового типа подводных систем. И в качестве ядерной системы оружия «Посейдоны» на «Белгороде» пройдут испытания и будут развернуты позднее на лодках типа «Хабаровск».


Сейчас уже известно, что лодки «Хабаровск» будут базироваться и на Северном, и на Тихоокеанском флотах. Принятие боевой системы на вооружение совершенно точно произойдет только после выполнения программы испытаний — слишком новая и слишком сложная боевая система получается. Можно предположить, что такие испытания займут 3–5 лет. И все эти годы с «Посейдонами» будет работать их первый носитель — специальная атомная подводная лодка БС-329 «Белгород», которой сегодня действительно нет аналогов ни в отечественном флоте, ни за рубежом.


Дмитрий Корнев

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