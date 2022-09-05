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ЦАМТО

Рособоронэкспорт и предприятия ОПК наращивают усилия по противодействию нарушению прав интеллектуальной собственности

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Цех окончательной сборки Казанского вертолетного завода
Цех окончательной сборки Казанского вертолетного завода.
Источник изображения: © Егор Алеев/ТАСС

ЦАМТО, 2 сентября. На территории Казанского вертолетного завода по инициативе АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) состоялось заседание Консультационной рабочей группы по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) в процессе военно-технического сотрудничества.

Участники совещания определили наиболее эффективные меры по защите российских интересов в условиях поступательно расширяющегося технологического сотрудничества с иностранными государствами.

Консультационная рабочая группа, объединяющая как государственные органы, так и предприятия промышленности, формирует единые подходы к правовому регулированию оборота интеллектуальной собственности в рамках ВТС и формулирует предложения по повышению конкурентоспособности российского ОПК в этой области.

В повестке были самые насущные вопросы: ключевые изменения в законодательном регулировании системы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, особенности и методы защиты прав интеллектуальной собственности, эффективные патентные стратегии и практическая правовая охрана РИД за рубежом.

Сегодня в большинстве государств вопросы технологического развития и импортозамещения входят в разряд национальных приоритетов, это уже отчетливо сформировавшаяся тенденция. При этом в условиях эволюции рынка в направлении военно-технологического сотрудничества ключевыми факторами удержания позиций Российской Федерации на мировом рынке вооружений становятся, с одной стороны, кардинальное ускорение создания новых образцов вооружения, а с другой стороны, актуализация законодательства и совершенствование форм и методов технологического сотрудничества с инозаказчиками.

В рамках заседания профильные специалисты предметно обсудили конкретные случаи нарушения прав российской стороны на объекты интеллектуальной собственности в области ВТС (в том числе в части лицензионного производства продукции) и факты проявления недобросовестной конкуренции со стороны иностранных игроков, предложив подходы к противодействию таким проявлениям. Также делегаты предприятий подчеркнули важность правильного определения стоимости передаваемых технологий в процессе ВТС и рассмотрели предложения по актуализации законодательства в области ВТС в условиях расширения технологического сотрудничества. По итогам заседания в план работы группы включены и мероприятия по дальнейшему совершенствованию нормативных правовых актов в области ВТС.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Россия
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КВЗ
РОЭ
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