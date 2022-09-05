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Российские «Торнадо-С» получат ракеты с беспилотниками

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Управляемые снаряды реактивной системы залпового огня "Торнадо-С"
Управляемые снаряды реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".
Источник изображения: © Пресс-служба госкорпорации "Ростех"

Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» получат новые реактивные снаряды с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) внутри. Дроны смогут глушить связь и радары противника, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Отмечается, что сейчас ведутся опытные работы по созданию дронов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Размещенные в ракетах беспилотники смогут запускать в глубокий тыл противника, а после выхода в заданный район БПЛА будут мешать работе радиолокационных станций и глушить радиосигналы.

РСЗО получит одноразовые дроны. Использование БПЛА позволит не рисковать самолетами и вертолетами со средствами РЭБ. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что дроны необходимы в первую очередь для противодействия станциям контрбатарейной борьбы.

«Если обнаруживается такого рода станция, то нужно мешать ей работать, — пояснил он. — А заодно выдавать координаты для системы залпового огня, чтобы она могла точно уничтожить объект ракетами. Фактически можно говорить о том, что "Торнадо-С" в перспективе может стать контрбатарейной системой. Главное, чтобы был подходящий беспилотник».

Леонков уточнил, что станции контрбатарейной борьбы находятся в полосе до 50 километров. Если средства радиоэлектронной борьбы смогут работать на такую дальность, дрону не нужно будет залетать на позиции противника. Он сможет обнаруживать зенитные комплексы и передавать координаты для нанесения удара.

В мае Юрий Борисов, который занимал пост вице-премьера, отвечавшего за оборонно-промышленный комплекс, сообщил, что «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров получили высокоточные снаряды с самонаведением.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Торнадо-С
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
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