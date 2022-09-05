Слуховой аппарат: «Торнадо-С» смогут стрелять одноразовыми дронами

Беспилотники используются для радиоэлектронной борьбы и глушения связи противника

Российские артиллеристы начнут стрелять беспилотниками. Для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» разрабатывают ракеты с БПЛА внутри. Аппараты можно будет запускать на расстояние в десятки километров, после чего одноразовые дроны на время заглушат связь и радары в тылу противника. Это позволяет радикально повысить возможности радиоэлектронной борьбы российских войск. По словам экспертов, перспективные боеприпасы сделают «Торнадо-С» эффективным средством противодействия артиллерии и ПВО противника.

Найти и заглушить

Сейчас ведутся опытные работы по созданию беспилотников радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для РСЗО «Торнадо-С», рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Специализированные дроны будут размещаться в реактивных снарядах, которые могут запустить их в глубокий тыл противника. После выхода в заданный район беспилотник может глушить радиосигналы противника, ставить помехи, мешать работе радиолокационных станций. Такая система может сыграть важную роль как при наступлении российских войск, так и в обороне.

Беспилотники, запускаемые с РСЗО, будут «одноразовыми»: после доставки в заданный район они барражируют определенное время. Их возвращение на базу не предполагается. Применение относительно дешевых аппаратов позволит не рисковать самолетами и вертолетами со средствами радиоэлектронной борьбы.

О планах создания разведывательно-ударных комплексов РЭБ на базе реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов уже говорил начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

Комплексы РЭБ необходимы в первую очередь для противодействия станциям контрбатарейной борьбы, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Если обнаруживается такого рода станция, то нужно мешать ей работать, — пояснил он. — А заодно выдавать координаты для системы залпового огня, чтобы она могла точно уничтожить объект ракетами. Фактически можно говорить о том, что «Торнадо-С» в перспективе может стать контрбатарейной системой. Главное, чтобы был подходящий беспилотник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Источник изображения: iz.ru

Аппаратура РЭБ состоит обычно из комплекса радиотехнической разведки и того, что потом давит по частоте то или иное устройство.

— Если достаточно грамотно сделают систему, беспилотнику необязательно будет даже залетать за линию фронта. Станции контрбатарейной борьбы обычно располагаются в полосе до 50 км, — заметил Алексей Леонков.— Если средства РЭБ будут работать на такую дальность, то аппарату не нужно будет залетать «за ленточку». Он, к примеру, сможет обнаруживать зенитные комплексы ближней дальности, передать координаты, и туда прилетит ракета.

Еще несколько лет назад сообщалось, что НПО «Сплав» разрабатывает специализированные ракеты с беспилотниками для РСЗО «Смерч» — предшественника «Торнадо-С». Эти аппараты оснащены видеокамерой и предназначены для разведки. Дальность полета реактивных снарядов «Смерча» превышает 70 км. Осенью прошлого года гендиректор НПО «Сплав» Александр Смирнов заявил, что ведется подготовка к проведению предварительных испытаний опытной партии реактивных снарядов с беспилотниками с участием заказчика.

Главный калибр

РСЗО «Торнадо-С», для которой разрабатывают боеприпасы с беспилотниками РЭБ, считаются самыми мощными и дальнобойными реактивными системами в мире. В перспективе они должны заменить «Смерчи» в артиллерийских бригадах. На каждой боевой машине расположено 12 пусковых установок, из которых можно вести огонь как залпом, так и одиночными ракетами. В арсенал системы входят корректируемые и неуправляемые снаряды. Точные характеристики системы не раскрываются, но сообщалось, что дальность полета реактивных снарядов превышает 100 км.

Каждая машина «Торнадо-С» получает свои точные координаты по системе ГЛОНАСС и оснащена автоматизированной системой управления наведения и огня. Это позволяет определять координаты установки и рассчитывать все необходимые параметры для обстрела целей. Система управления получает данные о метеоусловиях и работе ПВО противника. Получив координаты цели с командного пункта, РСЗО самостоятельно проводит расчеты и разворачивает пусковые установки. Расчету остается лишь дать команду на открытие огня.

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Источник изображения: iz.ru

Бортовые системы управления позволяют располагать машины на расстоянии друг от друга, что делает их менее уязвимыми для огня противника. Кроме того, они быстро переводятся в походное положение, что позволяет оперативно покинуть огневую позицию после стрельбы.

Начальник ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказывал в интервью «Известиям», что по сравнению со своим предшественником «Торнадо-С» впервые в отечественной практике получила возможность поражения малоразмерных и точечных целей управляемыми реактивными снарядами, в том числе повышенного могущества. «При этом существенно выросла дальность стрельбы. Кроме того, внедрение современных автоматизированных систем управления наведением позволяет экипажам выполнять подготовку к пуску без выхода расчета из кабины боевой машины», — подчеркнул генерал.

В арсенал «Торнадо-С» уже входят, в частности, высокоточные ракеты 9М544 и 9М549 с противотанковыми и противопехотными боевыми элементами. Дальность их действия достигает 120 км. Кроме того, боеприпасы отличаются более высокой точностью, благодаря тому что в них совмещены спутниковая и прецизионная инерциальная системы навигации.

В прошлом году были испытаны новые корректируемые боеприпасы для «Торнадо-С». После пуска ракеты они выполняют маневр и выходят на индивидуальные траектории полета. Это позволяет одновременно поражать сразу несколько разных целей, к примеру, выбивать высокоточными ракетами бронетехнику, а фугасными боеприпасами уничтожать укрепления и пехоту.

Роман Крецул