Китай испытал космический ядерный реактор

В Китае успешно испытали ядерный реактор, предназначенный для выработки энергии и перемещения в космическом пространстве. Об этом сообщает Space News.

«Реактор был разработан Китайской академией наук и может генерировать один мегаватт электроэнергии для питания и движения космического корабля», — говорится в публикации.

Отмечается, что 25 августа проект прошел всестороннюю оценку эффективности со стороны Министерства науки и технологий Китая. Между тем сведения об установке, первоначально опубликованные в китайской прессе, впоследствии были удалены.

В июле гендиректор российского Центра Келдыша Владимир Кошлаков заявил, что создание «штатного» ядерного буксира «Зевс» станет возможным после завершения испытаний капельного излучателя-холодильника, которые должны состояться на Международной космической станции (МКС) в 2024 году.

В мае 2018 года НАСА на пресс-конференции объявило об успешном испытании компактного ядерного реактора Kilopower, предназначенного для лунных и марсианских пилотируемых миссий.