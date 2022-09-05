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Китай испытал космический ядерный реактор

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Флаг КНР
Флаг КНР.
Источник изображения: Depositphotos

В Китае успешно испытали ядерный реактор, предназначенный для выработки энергии и перемещения в космическом пространстве. Об этом сообщает Space News.

«Реактор был разработан Китайской академией наук и может генерировать один мегаватт электроэнергии для питания и движения космического корабля», — говорится в публикации.

Отмечается, что 25 августа проект прошел всестороннюю оценку эффективности со стороны Министерства науки и технологий Китая. Между тем сведения об установке, первоначально опубликованные в китайской прессе, впоследствии были удалены.

В июле гендиректор российского Центра Келдыша Владимир Кошлаков заявил, что создание «штатного» ядерного буксира «Зевс» станет возможным после завершения испытаний капельного излучателя-холодильника, которые должны состояться на Международной космической станции (МКС) в 2024 году.

В мае 2018 года НАСА на пресс-конференции объявило об успешном испытании компактного ядерного реактора Kilopower, предназначенного для лунных и марсианских пилотируемых миссий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
NASA
Центр Келдыша
Проекты
МКС
Ядерный щит
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