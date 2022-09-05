РКК "Энергия": схемы полета кораблей к Российской орбитальной станции будут короткими

Реализовывать быстрые схемы во время полетов к станции позволит отсутствие согласования с другими странами, отметил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Схемы полета кораблей к перспективной Российской орбитальной станции (РОС) планируются короткими. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" Рафаил Муртазин.

"Для нашей станции схема сближения будет совсем короткая. Мы там можем позволить себе много чего: мы сами будем контролировать космический мусор, там мы будем подгонять фазу, как захотим, и никто нам слова не скажет", - сказал Муртазин.

По словам баллистика, сейчас если требуется внеплановая коррекция орбиты МКС, чтобы "подогнать" фазовый угол, нужно согласовывать это решение с иностранными партнерами. Может возникнуть конфликт интересов, например, из-за планов по выходу в открытый космос, стартов кораблей или из-за появления космического мусора.

"За неделю до старта у нас обычно последняя коррекция, обеспечивающая условия для быстрой стыковки. Схема работы на МКС построена так, что ответственность за мусор лежит на NASA. Если после этой коррекции американские партнеры сообщают о появлении космического мусора, требующего проведения маневра уклонения, то это, в свою очередь, может ухудшить условия для проведения быстрой стыковки", - добавил Муртазин.

Отсутствие согласования, уточнил баллистик, позволит реализовывать быстрые схемы во время полетов к РОС. "Мы считали, минимальная одновитковая стыковка - 2 часа 7 минут. Если будем выводиться на орбиту с высотой апогея близкой к высоте орбиты станции, то можно добраться до станции за 1 час 40 минут", - сказал он.

В апреле 2019 года РКК "Энергия" рассказала о разработке одновитковой схемы сближения космических аппаратов с МКС. Тогда в пресс-службе РКК отметили, что она может быть реализована через два-три года. Элементы одновитковой схемы сближения с МКС были отработаны во время полета транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17" летом прошлого года.