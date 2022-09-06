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Иран разработает прогнозирующий землетрясения спутник

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: REUTERS/Lisi Niesner

Иранские специалисты работают над созданием спутника «Аят», который сможет прогнозировать землетрясения. Об этом сообщает агентство «Клуб молодых журналистов» со ссылкой на Организацию научно-технических исследований Ирана.

Отмечается, что космический аппарат может помочь в прогнозировании землетрясений и других природных катаклизмов вроде наводнений и оползней.

В августе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что Иран намерен построить еще три спутника совместно с Россией.

В том же месяце с космодрома Байконур стартовала ракета с разгонным блоком «Фрегат» с созданным для Ирана спутником дистанционного зондирования Земли «Хайям». В публикации The Washington Post предположили, что «Хайям» позволяет осуществлять наблюдение за территорией Ливана, Сирии и Йемена.

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Страны
Иран
Йемен
Ливан
Россия
Сирия
Продукция
Фрегат РБ
Проекты
Байконур
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