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В США встревожились созданным Россией для Ирана спутником

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Макет спутника "Канопус-В"
Макет спутника "Канопус-В".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Созданный Россией для Ирана на платформе «Канопус-В» спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям» позволяет получать снимки разрешением 1,2 метра и осуществлять наблюдение за территорией Ливана, Сирии и Йемена. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Издание отмечает, что созданный Россией космический аппарат станет третьим иранским спутником и существенно повысит возможности Тегерана. Тем не менее, как утверждает газета, по своим характеристикам «Хайям» уступает большинству современных западных космических аппаратов ДЗЗ.

Согласно газете, в Иране созданный Россией спутник могут использовать для практически непрерывного наблюдения за военными объектами в Израиле и странах Персидского залива. «Перспектива создания улучшенного иранского спутника усилила тревогу у соседей и противников Ирана, а также у представителей вооруженных сил и разведки США», — говорится в публикации.

По данным источников The Washington Post, первые несколько месяцев после запуска «Хайям» будет использоваться Россией для наблюдения за военными объектами на Украине.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником «Хайям» с космодрома Байконур в Казахстане запланирован на 9 августа.

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