Макрон признал, что многие страны не разделяют подход Запада к конфликту на Украине

При этом французский президент обратил внимание на то, что "с точки зрения демографии эти страны представляют значительную часть населения мира"

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг на совещании с французскими послами призвал учитывать, что многие страны не разделяют позицию Запада по отношению к украинскому конфликту.

"Следует отдать себе отчет в том, что многие страны заняли нейтральную позицию, - констатировал Макрон, говоря о событиях на Украине. - В странах Африки, Азии и Латинской Америки нам говорят, что это региональный конфликт, последствия которого они испытывают на себе, не понимая, почему".

При этом французский президент обратил внимание на то, что "с точки зрения демографии эти страны представляют значительную часть населения мира".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции, включая персональные. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.