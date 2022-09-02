WP: Украина вряд ли сможет вернуть себе территории в 2022 или 2023 году

Как указывает газета, украинские и американские чиновники не хотят сообщать о планах "наступления"

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Украинские военные, несмотря на заявления о "контрнаступлении" на юге страны, скорее всего, не смогут ни в текущем, ни в следующем году отвоевать территорию, контроль над которой установила российская армия. Об этом говорится в опубликованной в ночь на четверг статье газеты The Washington Post.

По мнению авторов публикации, "бравурные заявления" президента Украины Владимира Зеленского создают угрозу завышенных ожиданий. При этом Украина не сможет, скорее всего, вернуть территории "ни в этом году, ни даже в следующем", хотя отдельные небольшие успехи на черноморском побережье авторы статьи считают возможными.

Как указывает газета, украинские и американские чиновники не хотят сообщать о планах "наступления", об этом же говорил и украинский президент. Сейчас украинские военные опираются на поставляемые США реактивные системы залпового огня HIMARS и другое высокоточное оружие. По словам одного неназванного американского чиновника, военные Украины стремятся наносить удары "по командным пунктам и контрольным узлам".

Другой аспект "новой фазы войны" - ведение партизанских действий. Издание отмечает, что речь идет о подготовленных США "Украинских силах специальных операций" (SOF), которые, в свою очередь, обучили "роты сопротивления", состоящие по большей части из жителей Херсона, Запорожья и Донбасса. Подготовкой "партизан" США занимались с 2014 года, и, по утверждению главы командования специальных операций ВС США Ричарда Кларка, они нарастили возможности в ведении боевых действий и в проведении информационных операций.

Газета утверждает, что американские военные ранее предупреждали своих российских коллег о том, что им следует ожидать начала "суровой войны с участием нерегулярных формирований". Однако российская сторона, по утверждению издания, "не послушала" увещевания Вашингтона.

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что США участвуют в подготовке Украиной контрнаступления, в частности взаимодействуют с Киевом по вопросу планирования военных операций. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.