Лиз Трасс: Украине для борьбы с Россией нужно больше тяжелых вооружений

ЦАМТО, 1 сентября. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, заявила, что Украине необходимо больше РСЗО и тяжелых вооружений для противостояния России.

"Украине необходимо больше (РСЗО)…, больше тяжелых вооружений для ведения эффективной борьбы с Россией", – заявила Л.Трасс во время последних выборных выступлений в Лондоне, трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun.

Кроме того, по ее мнению, Великобритания также должна вводить больше антироссийских санкций.

Л.Трасс также добавила, что в случае победы на выборах первым ее звонком станет разговор с Зеленским, она также постарается посетить Киев как можно скорее, передает "РИА Новости".