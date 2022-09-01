"Противник понес значительные потери и был отброшен": как идет наступление Украины на Херсон

Минобороны России: атаки украинской армии в Херсонской и Николаевской областях безуспешны
Третий день бойцы ВСУ продолжают попытки наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. В Минобороны отчитались о работе российских войск. В частности, утверждается, что армия ВСУ потеряла более 1700 человек. Подробности атак Киева в направлении Херсона - в материале "Газеты.Ru".
В Минобороны России рассказали о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за двое суток в ходе "безуспешных атак" на Николаево-Криворожском и других направлениях. Более 1700 военных Украины погибли.
"Украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - говорится в тексте брифинга.
В российском ведомстве уточнили, что украинская армия атаковала населенные пункты Архангельское, Ольгино, Терновые Поды и Сухой Ставок. "Противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками", - констатировали в министерстве 31 августа.
Кроме того, ВС России уничтожили часть танков из тех 12, которые Польша поставила Украине "для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец", сообщает Минобороны.
Telegram-канал "Военкоры Русской весны" привел подробности происходящего на поле боя:
"Продолжаются интенсивные бои на юге: враг пытается наступать в сторону Херсона. Сегодня до трех батальонов ВСУ с бронетехникой предпринимают попытку прорыва".
Отмечается, что "несколько десятков танков и БМП" пошли в наступление через поля, но ВС России ответили артиллерийский огнем, который корректировался при помощи БПЛА.
"Наши с места сообщают о серьезном натиске врага на ряде участков. Сейчас продолжается перемалывание техники и живой силы ВСУ", - говорится в посте.
Наступление началось 29 августа. При этом Киев сначала не подтверждал планы по своим боевым действиям. А в России тем временем заявляли, что сообщения о наступлении - очередная провокация и фейк.
Пресс-секретарь Южного военного командования Украины Наталья Гуменюк в разговоре с агентством Reuters рассказала, что наступление будет «на различных направлениях, в том числе в Херсонской области».
Позднее и в Минобороны подтвердили, что в течение 29 августа украинские войска "по прямому указу [президента Украины] В.Зеленского" "предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях". Но они понесли "большие потери": "Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась".
В частности, в Минобороны отчитались об уничтожении 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девяти других боевых бронированных машин, двух штурмовиков Су-25. Кроме того, в ведомстве отметили, что ВСУ потеряли более 560 военнослужащих.
Так, за сутки (с 29 на 30 августа) украинские войска лишились "48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих".
Кроме того, пять бойцов ВСУ сложили оружие и сдались в плен.
Милана Геликова