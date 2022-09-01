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"Противник понес значительные потери и был отброшен": как идет наступление Украины на Херсон

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Источник изображения: gazeta.ru

Минобороны России: атаки украинской армии в Херсонской и Николаевской областях безуспешны

Третий день бойцы ВСУ продолжают попытки наступления на Николаево-Криворожском и других направлениях. В Минобороны отчитались о работе российских войск. В частности, утверждается, что армия ВСУ потеряла более 1700 человек. Подробности атак Киева в направлении Херсона - в материале "Газеты.Ru".

В Минобороны России рассказали о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) за двое суток в ходе "безуспешных атак" на Николаево-Криворожском и других направлениях. Более 1700 военных Украины погибли.

"Украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8. Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами", - говорится в тексте брифинга.

В российском ведомстве уточнили, что украинская армия атаковала населенные пункты Архангельское, Ольгино, Терновые Поды и Сухой Ставок. "Противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками", - констатировали в министерстве 31 августа.

Кроме того, ВС России уничтожили часть танков из тех 12, которые Польша поставила Украине "для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец", сообщает Минобороны.

"Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своем минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории", - утверждается в брифинге министерства.

Telegram-канал "Военкоры Русской весны" привел подробности происходящего на поле боя:

"Продолжаются интенсивные бои на юге: враг пытается наступать в сторону Херсона. Сегодня до трех батальонов ВСУ с бронетехникой предпринимают попытку прорыва".

Отмечается, что "несколько десятков танков и БМП" пошли в наступление через поля, но ВС России ответили артиллерийский огнем, который корректировался при помощи БПЛА.

"Наши с места сообщают о серьезном натиске врага на ряде участков. Сейчас продолжается перемалывание техники и живой силы ВСУ", - говорится в посте.

Наступление началось 29 августа. При этом Киев сначала не подтверждал планы по своим боевым действиям. А в России тем временем заявляли, что сообщения о наступлении - очередная провокация и фейк.

Тем не менее 29 августа стало известно, что ВСУ создают условия «для серьезного контрнаступления». Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников, у которых есть доступ к разведданным.

Пресс-секретарь Южного военного командования Украины Наталья Гуменюк в разговоре с агентством Reuters рассказала, что наступление будет «на различных направлениях, в том числе в Херсонской области».

Позднее и в Минобороны подтвердили, что в течение 29 августа украинские войска "по прямому указу [президента Украины] В.Зеленского" "предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях". Но они понесли "большие потери": "Очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась".

В частности, в Минобороны отчитались об уничтожении 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девяти других боевых бронированных машин, двух штурмовиков Су-25. Кроме того, в ведомстве отметили, что ВСУ потеряли более 560 военнослужащих.

30 августа российские военные выпустили еще один отчет о ходе боев на Николаево-Криворожском и других направлениях.

Так, за сутки (с 29 на 30 августа) украинские войска лишились "48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих".

Кроме того, пять бойцов ВСУ сложили оружие и сдались в плен.


Милана Геликова

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