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Шведский истребитель Gripen E впервые применил ракету Meteor

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Шведский истребитель Saab Gripen E 39-10 на тестах в Финляндии
Шведский истребитель Saab Gripen E 39-10 на тестах в Финляндии.
Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Шведский истребитель Gripen E впервые применил ракету Meteor класса «воздух-воздух», которая в ходе испытательных стрельб успешно поразила заданную цель. Об этом сообщает компания Saab.

«Ракета Meteor была запущена из Gripen E на высоте примерно 5000 метров над испытательным полигоном Видсель на севере Швеции», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что Meteor может работать в самых сложных условиях, поражая такие цели, как истребители, беспилотники и крылатые ракеты.

В мае американский журнал Military Watch опубликовал рейтинг семи наиболее боеспособных ракет воздушного боя, в который попал, в частности, европейский Meteor.

В июне 2017 года Saab показала видео первого полета Gripen E.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
США
Швеция
Продукция
Gripen NG
Meteor MBDA
Проекты
БПЛА
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