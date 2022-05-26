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Две российские ракеты класса «воздух-воздух» попали в список самых эффективных

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Ракета большой дальности Р-37М
Ракета большой дальности Р-37М.
Источник изображения: invoen.ru

Американский журнал Military Watch составил и опубликовал рейтинг семи наиболее боеспособных ракет воздушного боя. В топ-7 вошли также российские управляемые ракеты класса «воздух — воздух» Р-37М и К-77М.

В основу рейтинга самых эффективных действующих боеприпасов легли их характеристики и возможности Военно-промышленного комплекса в странах производства. В первую очередь авторы списка оценили китайский PL-XX с дальностью действия 500 километров — самой большой в мире на сегодняшний день.

Так, отмечается, что ракета большой дальности Р-37М несет боевую часть массой 60 килограммов. Она может поражать цели на дальности до 400 километров, а также сбивать истребители и самолеты поддержки. Уточняется, что это быстрейшая из известных в мире ракет данного класса.

Также в список попала стала К-77М с дальностью полета 200 километров и установленной системой наведения с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Ракета предназначена для поражения небольших и маневренных самолетов.

Кроме того, в список вошли китайская ракета PL-15, европейская Meteor, американская AIM-120D и иранская Fakour 90.

Ранее Military Watch заявил, что ракета К-77М «воздух — воздух» истребителя пятого поколения Су-57 может обеспечить России преимущество перед странами НАТО в условиях воздушного боя. Основным достоинством данного оружия в публикации называется его дальность и расположенный в носовой части ракеты радар с АФАР, обеспечивающий ей высокую точность.

Ударная волна

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Страны
Россия
США
Продукция
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Проекты
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Истребитель 5 поколения
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