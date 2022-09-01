В прессе США вышел ряд статей о превосходстве американского оружия над российским

Источник изображения: topwar.ru

Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, в ходе модернизации получивший новую систему обороны, практически неуязвим для российской ПВО, включая новейшие зенитные системы. С таким утверждением выступил американский журнал The National Interest.

В американских СМИ в последне время вышла череда статей об "исключительном" американском оружии, значительно превосходящим российское. Задачей таких публикаций является показать превосходство производящегося в США вооружения, тем самым убедить другие страны, что именно США производит необходимое им оружие, а не Россия. А если учитывать, что на Украине американские вооружения показали не совсем то, что о них рассказывали, то ход своевременный.

В издании The National Interest расписали неуязвимость модернизированного стратега B-2 Spirit перед российской ПВО. Как пишет издание, самолет получил новую систему обороны, сенсоры которой позволяют заранее засекать средства ПВО противника и при необходимости уклоняться от выпущенных ракет. Данная система наиболее актуальна в прорыве обороны ПВО, учитывая, что российские ЗРС последних поколений "научились видеть" самолеты-невидимки, подчеркивает TNI.

Еще один материал вышел в американском издании 19FortyFive. Авторы статьи рассказали о "заставляющем нервничать" российскую армию танке, которым оказался M1 Abrams.

Как говорится в материале, Abrams на сегодняшний день является самым лучшим боевым танком всех времен и народов, специально разработанным для уничтожения любой бронетехники, включая танки других стран. Кроме того, он обеспечивает самую лучшую защиту экипажу при ведении боевых действий. Подчеркивается, что американский танк доказал свое превосходство над советскими ОБТ, а как пример приведена операция "Буря в пустыне", где "Абрамсы" разгромили советские Т-72.

Так же утверждается, что именно танки M1 Abrams последних модификаций будут противостоять "российским танковым армадам" на восточном фланге НАТО в случае дальнейшей "российской агрессии".